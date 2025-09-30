От «чёрненькой из «ВИА Гры» до тёмной ведьмы: Что за ад творится в соцсетях Надежды Грановской

«Не оставляй меня, любимый!», «Притяженья больше нет», «Антигейша», «Сумасшедший», «Пошёл вон!» и «День без тебя». Всё это — названия песен группы «ВИА Гра», которые включают в себя голос Надежды Грановской. Тут есть и бессмертные хиты «дискотеки нулевых», и относительно новые произведения, которые датируются уже началом десятых. Грановская — одна из самых заметных представительниц музыкального коллектива. Правда, в 2025 году она больше не поёт. Интересы Надежды кардинально изменились. Теперь она — экстрасенс.

Как экс-солистка «ВИА Гры» превратилась в волшебницу

Экстрасенсы и участницы группы «ВИА Гра»... Казалось бы, что между ними общего? Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Надежда Грановская, «чёрненькая» из «ВИА Гры», теперь экстрасенс. И не только: бывшая певица общается с «сущностями» и записывает видео с практиками для «просветлённых», которые похожи на лёгкую медитацию. Гештальт-психология, метафизика и квантовая среда — тоже сферы её интересов. Но подача этих тем происходит у Грановской с сильным эзотерическим уклоном. Далее расскажем, что Грановская делала в «ВИА Гре», что экс-солистка говорит про свои силы и когда у неё проявился экстрасенсорный дар.

Карьера Надежды Грановской в группе «ВИА Гра»

Надежда Грановская до того, как стать экстрасенсом, пела в группе «ВИА Гра», причём успешно. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Экстрасенс не была самой стабильной участницей «ВИА Гры», но стояла у истоков. Надежда Мейхер попала в самый первый состав группы в 2000 году. На тот момент это была её настоящая фамилия, а назваться «Грановской» ей посоветовал брат Валерия Меладзе Константин. Надежда ушла из коллектива в 2002 году — всего лишь на время потому, что забеременела. У неё родился старший сын Игорь от бизнесмена Александра Лищенко. Всего лишь через месяц после родов Грановская вернулась в строй. Татьяна Найник, которая заменяла её эти несколько месяцев, «ВИА Гру» покинула. Таким образом, Надежда Мейхер-Грановская вошла в «золотой состав» группы 2003 года вместе с Верой Брежневой и Анной Седоковой. В 2006 году она снова ушла. А в 2009 году вернулась, но ненадолго. Окончательно Надежда Грановская покинула группу в 2011 году.

Почему Надежда Грановская ушла из группы «ВИА Гра»

Собственно, в 2011 году Грановская ушла из «ВИА Гры» также по причине беременности. В 2012 году Надежда родила дочь от бизнесмена Михаила Уржумцева. А в 2014 году пара узаконила свои отношения, причём тайно. По крайней мере, так тогда утверждали таблоиды. Уржумцев является генеральным директором фирмы, которая владеет множеством модных российских брендов. В одном из своих интервью он говорил: «У фешен-ретейла нет хрустального шара, чтобы предсказывать тренды». После свадьбы Грановская взяла фамилию мужа.

Что случилось с Надеждой Грановской после ухода из «ВИА Гры»

Экстрасенс и экс-вокалистка «ВИА Гры» нашла для себя много приключений после ухода из группы. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

После своего первого ухода из «ВИА Гры» Грановская в коллектив вернулась. После второго — тоже, но тут интереснее. За три года Надежда «прокачала» академический вокал, выступала с оперными ариями «Хабанера» Жоржа Бизе и «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса. Тогда же Надежда Мейхер начала участвовать в украинских телешоу под настоящей фамилией, ведь она — украинка. После 2011 года бывшая солистка «ВИА Гры» участвовала в программах на российском телевидении, в том числе была в составе жюри проекта «Хочу V ВИА Гру». Надежда Грановская выпустила несколько сольных музыкальных проектов, последний из которых на испанском языке и датируется 2018 годом.

В 2016-м Грановская, уже два года как жена «шмоточного» магната, сама стала фешен-дизайнером и открыла бутик в Киеве. Последнее публичное появление Грановской в телевизоре — это 2021 год. В 2022-м артистка уехала из России. В 2023-м фирма её мужа заработала 61 миллиард рублей, как выяснил Life.ru. В конце 2024 года стало известно, что Надежда Грановская занимается экстрасенсорным коучингом под своей девичьей фамилией. При этом музыкальную карьеру певица завершила в 2022-м, «заморозив» свои тематические аккаунты. А из открытых источников мы узнали, что в 2024 году выручка компании Михаила Уржумцева составила 81,89 млрд рублей с чистой прибылью в 10 миллиардов.

Когда Надежда Грановская решила, что является экстрасенсом

Экстрасенсорные способности Надежды Грановской из «ВИА Гры» — когда они проявились? Видео © Telegram / Алёна, Блин!

Недавно в Сети просочился отрывок прямого эфира новоиспечённого экстрасенса Надежды Грановской. На записи та утверждает, что «суперсила» видеть сущности у неё была всегда, и сейчас экс-вокалистка занимается творчеством, чтобы её выпустить. Упоминает и «сущности», которые она видела наяву, с открытыми глазами, и «цвета», что посещали её, когда глаза были закрыты.

Закрываю глаза, и всё... Я вижу цвета. Я не боялась, когда я видела какие-то сущности. Как будто это было моей частью... Личность решила всё-таки заниматься творчеством. Потому что я боялась выпускать ту силу, что была внутри меня. Другая сторона меня понимала, что бороться бесполезно. Поэтому это (паранормальное) я в себе оставляла до лучших времён. Надежда Грановская Экстрасенс, экс-вокалистка группы «ВИА Гра»

Надежда Грановская из «ВИА Гры» пишет стихи с 2006 года. Они, как и божественные откровения, приходят ей из иной Вселенной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miraculum_voce

Надежда явно подразумевает под «творчеством» свои прямые эфиры с экстрасенсорикой, метафизикой, гештальт-психологией, божественными практиками и коучингом. Но не только — ранее девушка признавалась, что с 2006 года пишет стихи. Надежда считает: строчки приходят к ней из пространства, к которому Грановская автоматически подключается. На самом деле многие поэты описывали такой процесс, называя его «вдохновением».

Научное объяснение экстрасенсорных способностей Надежды Грановской

«Быть с Ума Сошедшей», — вот такую подпись оставила под данным видео Надежда Грановская. Орфография сохранена. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miraculum_voce

А если это не паранормальные способности, то что? Наука объясняет «цвета» и «сущности», что приходят к Грановской, достаточно просто. Фосфены, то есть визуальные галлюцинации с закрытыми глазами, даже объёмные — в рамках нормы. Фосфены «в 3D» могут появиться прямо перед сном, так организм настраивается на отдых. «Сущности», которые Грановская видела, могут являться разновидностями парейдолий. Например, «лицо» Луны, которое видят многие психически здоровые люди, — это парейдолия.

А как наука может объяснить потусторонние «сущности» в голове у Надежды Грановской? Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xoradmagical

В целом нормальное явление, но при некоторых ментальных заболеваниях оно многократно усиливается и может преследовать человека постоянно. Например, американский художник Кристофер Грант официально болеет шизофренией и отражает своё обычное состояние в коротких видео: это расплывчатые образы на сетчатке глаза и шумы, которые напоминают перешёптывание тех самых «голосов в голове». И так — каждый день. В норме парейдолии происходят редко и воспринимаются людьми как «игра воображения» — когда что-то «привиделось» или «послышалось». Но при сильной вере в сверхъестественное они становятся доказательством особого экстрасенсорного дара, который позволяет общаться с «сущностями».