Один автор за весь мир: Как издательства зарабатывают на липовых книгах про историю и самураев Два крупных российских издательства оказались в центре громкого скандала. Их обвинили в том, что они подделывают литературу и историю разных стран, придумывая авторов и приписывая им книги, написанные дешёвыми копирайтерами. Подробности — в материале Life.ru. 30 сентября, 07:01 Вашу любимую нон-фикшен-книгу мог написать копирайтер. Коллаж © Life.ru. Обложка © ChatGPT

Издательства «Время» и АСТ обвинили в том, что они обманывают читателей. В частности, книги, написанные о какой-либо стране, продаются под видом трудов иностранных авторов.

О фактах возможной подмены авторов ранее сообщила переводчица Анна Слащева.

— Второго сентября 2024 года мне стало грустно и я купила сборник танка «Поведал странник» японской поэтессы XI века Юми Каэдэ, которой никогда не существовало, — поделилась Анна Слащева.

В то же время Telegram-канал «Укиё-э каждый день» утверждает, что издательство «Время» «сфальсифицировало целую японскую поэтессу эпохи Хэйан и издало две книги с «переводами» никогда не существовавших стихотворений».

В данном случае речь идёт о сборнике стихов «Поведал странник: Танка, сэдока» якобы поэтессы Юми Каэдэ.

— Это настолько оторванная от реальности фантазия, что до сих пор не верится. Литературное наследие этой эпохи, особенно женское литературное наследие, изучены настолько, что открытие даже самого посредственного поэта станет мировой новостью. Японисты заучивают имена каждой хоть сколько-то важной исторической личности тех лет, а какие-то известные события и легенды известны каждому японцу, — пишут авторы канала.

В действительности книга была написана Марией Похиалайнен, что указывается на сайте издания.

Под раздачу попало и издательство АСТ, которое авторы канала обвиняют в публикации пяти книг, выдаваемых за труды, написанные японскими исследователями. Востоковеды нашли как минимум пять книг, написанных копирайтерами от имени японских авторов. Например, книга «Японцы». В предисловии говорится, что «эта книга написана японцем для иностранцев». Однако японского автора с таким именем не существует. «В книге с первых же страниц написан полнейший бред про благородных якудза, а всё, что известно и о тексте, и об авторе, исходит от издательства», — сообщает канал KRYLOV.

«Создание литературного персонажа и написание от его лица книг — это нормальная практика. Но попытка выдать его произведения за аутентичные и тем более слова «эта книга написана японцем» в предисловии — это плевок в лицо читателям, авторам, востоковедам и всем ста двадцати миллионам японцам», — пишут авторы канала «Укиё-э каждый день».

Аналогичная история с книгой «Япония. Полная история». «Танаки Тайдзи аж в трёх изданиях! Естественно, никакого Танаки — историка и автора столь популярных книг — не существует в Интернете. Кроме ссылок на изданные в России книги, конечно», — пишет канал KRYLOV.

Автором многих книг об истории Японии значится Андрей Шляхов. Фото © Telegram / ukiyoeveryday

В самом издательстве АСТ назвали подобную схему «старинным литературным приёмом».

— Многие авторы нередко используют творческие псевдонимы — самые разнообразные в зависимости от направления, в котором они работают. Этот приём существует много веков во всех странах мира. В частности, использование того или иного псевдонима помогает установить более тесную связь с читателем, подчеркнуть аутентичность и придать повествованию дополнительный колорит. Литературная мистификация — это устоявшаяся и признанная практика, имеющая долгую традицию. В данном случае выпущенные книги — не академические труды, а научно-популярные издания, цель которых — увлечь читателя, пробудить интерес и поделиться знаниями в доступной и яркой форме, — пояснили в издательстве.

В АСТ добавили, что их авторы прибегают к подобным приёмам — в том числе ради более глубокого погружения в тему, а такая практика соответствует нормам законодательства.

Подобная картина, как заверяют авторы канала «Укиё-э каждый день», наблюдается не только в случае с «японскими» авторами. По факту за псевдонимами скрывается литературный раб, который пишет от лица выдуманных специалистов тексты по истории и культуре десятка стран.

«Любой тематический нон-фикшен — например, о футболе — может оказаться с автором-призраком. Уже известный нам Андрей Шляхов, автор более 90 книг (только на сайте АСТ), под именем Рамиро Санчеза написал о «Реал Мадриде», а под именем Роджера Герберта уже о «Манчестер Юнайтед». Он же, кстати, Язиз Авуз, «специалист» по Османам. Он же Мехмед Йылмаз, «специалист» по турецкой истории», — пишет канал.

Авторы сообщества уверены в том, что подобная схема работает не ради более детального погружения автора в тему, а лишь ради заработка путём обмана читателя, поскольку книга о Японии, написанная японцем, будет больше котироваться, чем аналогичный труд россиянина.

«Ну и отдельно отмечу, что книги оказались именно того качества, которого вы ожидаете. Опечатки, ошибки, даже имя автора в одном из примеров в самой книге написано с ошибкой», — подмечает канал.

Юристы считают эту ситуацию неоднозначной.

— Конечно, если говорить о законе «О защите прав потребителей», то это, скажем мягко, неточное сообщение о потребительских свойствах товара. С другой стороны, автор вправе взять себе псевдоним, и он вправе взять себе псевдоним в том числе и зарубежный, и той стороны, про которую он рассказывает. На мой взгляд, это дурной тон, это всё равно обман, это введение читателей в заблуждение — и это, мне кажется, с человеческой точки зрения некрасиво, — рассказал Life.ru адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

По его словам, если автор из России берёт себе зарубежный псевдоним, то привлечь к ответственности за это нельзя, поскольку это не запрещено законом. Эксперт напомнил, что немалое число авторов пишут свои произведения под псевдонимами, включая зарубежные. Но если же в книге указывается то, что он проживает в стране, о которой пишет, или имеет корни какого-либо народа, чего на самом деле нет, то в таком случае издательству может грозить вплоть до уголовной ответственности.

— Вот если бы он в книге указывался как житель страны, о которой пишет, но на самом деле это не так, то в данном случае может грозить наказание по статье 14.7 КоАП РФ (обман потребителей), а если реализация книг происходит из-за этого в больших объёмах — может быть инкриминировано обвинение в мошенничестве, а это уже уголовная ответственность, — объяснил юрист.

Авторы Альмир Хабибуллин