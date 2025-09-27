Бабушка-невеста, оргии с проститутками, леди-бои и депортация. Чем закончилась сладкая жизнь треш-блогера Дзугкоева Оглавление Последний секс Дзугкоева. Чем треш-блогер разозлил тайских полицейских Больше девушек и бабушек — на чём строил свою популярность Дзугкоев Из смешного тиктокера в отчаянный треш-контент Ещё на одного треш-блогера нашлась управа. Правда, пока в Таиланде. Там задержали россиянина за опубликованную запись его публичного секса на улицах Пхукета. После выяснилось, что в стране он вёл разгульный и в целом аморальный образ жизни. Кто он такой? 26 сентября, 21:25 Георгий Дзугкоев. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / ISEN STOCKER

Последний секс Дзугкоева. Чем треш-блогер разозлил тайских полицейских

В конце недели туристическая полиция страны официально предъявила обвинение в непристойном поведении в общественном месте россиянину Георгию Дзугкоеву. У себя в соцсетях он опубликовал видео, на кадрах которого занимается сексом в кузове пикапа, несущегося по улицам Пхукета.

Его визу уже аннулировали, а самого блогера внесли в чёрный список — теперь въезд в Таиланд для него закрыт. Однако это ещё не всё — в выходные треш-блогер предстанет перед тайским судом. После судебного заседания Дзугкоева, вероятно, поместят в иммиграционный центр с последующей депортацией.

По этому же делу проходит 42-летняя гражданка Таиланда, участвовавшая в съёмках. В Сети сейчас спорят о её истинном поле — ранее, в других видео блогера, периодически появлялись девушки с выраженными кадыками.

Тайская пресса пишет, что власти страны оценили и другие видео блогера и решили, что подобные «творцы» позорят страну, где гостят, — в ближайшее время в Таиланде будет поднят вопрос о возможном ужесточении миграционного законодательства для исключения такого рода «творчества».

Дзугкоев и его «невеста» Роза в полиции Таиланда. Фото © Telegram / SHOT

Больше девушек и бабушек — на чём строил свою популярность Дзугкоев

Дзугкоев — фигура популярная в сегменте «нижнего Интернета», основной контент которого составляют различные непотребства: употребление алкоголя и запрещённых веществ, разнузданное поведение, оскорбления окружающих, издевательства, сексуальные сцены и прочая грязь.

Другие яркие представители этого сообщества — Мэлстрой, Эдвард Билл, Юля Финнес и ныне покойный рэпер Паша Техник. Причём из них всех конкуренцию Дзугкоеву могут составить разве что первые двое. На фоне устраиваемого ими балагана ролики Техника теперь воспринимаются как интеллигентные посиделки малопьющей компании.

«Выбиться в люди» блогеру помогла его «невеста» — постоянная участница его роликов, 60-летняя женщина, которую он называет Роза. Дзугкоев откровенно издевается над ней, заставляет заниматься неприличными вещами, при этом ласково называет своей «любимой мразотой». Похоже, его спутница совсем не против таких отношений — однажды пара вместе уехала из России и до последнего времени публиковала контент из Таиланда. Судя по кадрам роликов, она и сама часто становилась автором различных мерзостей.

При этом вокруг Дзугкоева в кадре всегда много местных девушек лёгкого поведения самых разных возрастов и степени ухоженности. С ними он ведёт себя так же, как и с «невестой» Розой. Такие «животные» отношения неизменно набирают десятки тысяч просмотров, сотни лайков и десятки комментариев — публику веселит придурковато выглядящий и через слово матерящийся молодой человек, находящийся в эпицентре откровенно нездоровой атмосферы.

Сейчас в его основном канале почти миллион подписчиков, кроме этого, существуют и закрытые — доступные по подписке. Что может твориться там, остаётся только догадываться. Деньги на дорогостоящую фривольную жизнь в Таиланде блогер зарабатывал благодаря интернет-казино — его он постоянно рекламирует в своём аккаунте.

Основная аудитория — молодые люди, жаждущие подобной весёлой жизни. Расставаться с деньгами в казино их заманивают грамотно — в рекламных роликах ставящий ставки Дзугкоев всегда выигрывает, причём сразу сотни и даже миллионы рублей.

Момент задержания Дзугкоева. Фото © Telegram / Mash

Из смешного тиктокера в отчаянный треш-контент

Life.ru выяснил прошлое блогера. Ему 23 года, он родился в Северной Осетии, но большую часть жизни прожил в Краснодаре, хотя был зарегистрирован в области — в Тимашевске, в частном доме.

Воспитывала подростка улица — он тусовался в обществе мелкого криминалитета, употреблял наркотики, регулярно дрался, попадал в полицию, но при этом всегда мечтал стать знаменитым.

— Ë…я Россия мне вообще не нравится. Я против неё ничего не имею, это моя родина, но я ненавижу наш менталитет. Я хочу жить на Бали, — неоднократно рассказывал в интервью своим друзьям-блогерам Дзугкоев.

Публикует видео в Сети он уже с десяток лет. Начинал с безобидных юмористических тиктоков под именем Галереевский (по названию ТЦ в Краснодаре, у которого, по словам блогера, и тусовались хулиганы, наркоманы и регулярно случались разборки). В тот период он хотел стать старше, чтобы по-взрослому относиться к своей жизни и творчеству.

Авторы Евгений Кузнецов