Кац, сдавайся. За что беглый блогер попал в международный розыск

Россия объявила сбежавшего из страны в феврале 2022 года блогера Максима Каца* в международный розыск, теперь его будут разыскивать по линии Интерпола в 196 странах мира. Чем занимался беглец за рубежом?

25 сентября, 21:15

Как Кац* договорился до Интерпола — почему Россия подала его в международный розыск

Поводом для объявления Максима Каца* в розыск стало уголовное дело о нарушении им российского закона о деятельности иностранных агентов. Повод скорее формальный, ведь блогер в России уже заочно осуждён на восемь лет за фейки о Российской армии.

— Разыскиваемый объявлен в федеральный (межгосударственный) и международный розыск с целью ареста и экстрадиции. Розыск объявлен на территории всех государств – членов Интерпола, — цитирует ТАСС документ.

Будет ли он осуществлён на практике — вопрос открытый, Интерпол уже много лет считается недружественной России организацией. В августе 2023 года МВД даже ограничило её полномочия на территории страны — предположительно, всё время, пока страна была членом международного органа, доступ к российским базам данных Интерпол мог использовать для шпионажа. С того момента в России международным полицейским доступны лишь проведение опросов, запросы информации у правоохранительных органов и установление личностей граждан.

Член «редкого клуба» — чем отметился Максим Кац* в России

Напомним, это уже не первая уголовка в отношении Каца*, ранее он был заочно осуждён на восемь лет заключения по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Тогда его осудили за то, что 3 апреля 2022 года на своём YouTube-канале блогер опубликовал данные о якобы уничтожении российскими войсками населённых пунктов и гражданского населения в ходе СВО. Только по этой статье ему грозит до 10 лет колонии.

Сбежавший из России в феврале того же года общественник регулярно поливал страну и её армию грязью, за что уже в июле получил статус иноагента. Тогда Кац* заявил, что рад попаданию в «такой редкий клуб», а в его планах вернуться в Россию сразу, как это станет возможным. С того же момента он не стал маркировать свои посты в соцсетях и YouTube соответствующей сопроводительной надписью.

Показательное игнорирование им требований российского законодательства может говорить о двух вариантах, которые для себя мог определить блогер: либо он собирался вернуться в Россию «на Абрамсе» в составе «новой власти», либо с самого начала знал, что на родину уже не приедет никогда. Возможно, правда, что первое однажды перетекло во второе.

Миллионы на языке — как Кац* зарабатывал в России

Стоит отметить, что дома до 2022 года Кац* был необыкновенно обласкан либеральной общественностью и избалован рекламными деньгами — согласно результатам исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), по итогам 2022 года его заработок на блогерской деятельности упал на 24%, но при этом составил внушительные 72,7 млн рублей.

При этом исследователи оговорились, что считали только видимые рекламные размещения у блогеров на YouTube, в Instagram** и Telegram, то есть спонсорские выпуски или тот же продакт-плейсмент авторами работы не учитывались, а значит, доходы могли быть значительно больше.

Даже после запрета размещения рекламы у блогеров-иноагентов финансирование Кац*, похоже, не потерял — он до сих пор стряпает свою продукцию, как пирожки. При том что снимать видеоролики не только трудозатратно, но и требует приличного финансирования: аренда помещения, декор, свет, оплата работы съёмочной группы, монтаж и весь постпродакшн, сюжеты, снимаемые в разных странах, — всё это требует сотен, а то и миллионов рублей в месяц.

Релокатор и «помогатор» — чем блогер промышляет за рубежом

В последнее время он активно призывает своих подписчиков и зрителей уезжать из России, рекламирует агентства, которые могут помочь с релокацей, а кроме этого, запустил проект бесплатной помощи преследуемым в стране гражданам. Основной акцент, как утверждает сам Кац*, им делается на предоставлении бесплатных адвокатов «по уголовным делам с политическим подтекстом».

Первое очень согласуется с деятельностью одной из структур Ходорковского* — «Ковчег»*. Его заявленная цель тоже заключается в помощи релокантам из России. Однако на самом деле проект, похоже, борется за умы и тех, кто уже уехал из России, и тех, кто ещё в раздумьях. Предлагая поддержку в переезде, структура, по сути, вербует сторонников для влияния на российскую политику.

Второе похоже на другой проект команды Ходорковского* — Russian America for Democracy in Russia («Русскоязычная Америка за демократию в России»)***. Одна из задач — «поддержка политзаключённых в России». RADR*** занимается сбором средств для адвокатов преследуемых лиц, помощью членам их семей и моральной поддержкой в виде написания писем в СИЗО и колонии.

Неизвестно, из того же кармана черпаются деньги, осваиваемые Кацем*, или у него есть свои заказчики (например, известно, что Максим Кац* одно время был очень дружен с беглым бывшим главой Роснано, гражданином Израиля Анатолием Чубайсом), но, по крайней мере, менеджеры беглого олигарха зарабатывают на подобной деятельности сотни тысяч долларов в год.

Где скрывается блогер

Где сейчас находится Максим Кац*, можно лишь предполагать. По данным ФСБ, из России в феврале 2022 года он с супругой выехал в Турцию. Позже его часто видели в Израиле, в городе Гиватаим. Там у семейства родилась дочь.

До того как примкнуть к либеральной оппозиции, Кац* примерил множество амплуа. В нулевых его хорошо знали как профессионального картёжника: в 2007 году блогеру удалось стать чемпионом России по спортивному покеру. Кроме того, он торговал игральными автоматами и арбузами. Занимался фотографией, держал фирму по предоставлению услуг телефонной связи, вёл риелторскую деятельность.

На пару с другим заочно осуждённым на восемь лет колонии, блогером Ильёй Варламовым*, Кац* стал учредителем общественной организации, а также фонда с одним и тем же названием: «Городские проекты Ильи Варламова* и Максима Каца*». При том что последний свернул свою деятельность в России и даже ликвидировал свой ИП, эти два юрлица продолжают работу, а фонд за прошлый год отчитался о заработке в полмиллиона рублей.

* Физическое или юридическое лицо, находящееся в реестре иностранных агентов Минюста. ** Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России. *** Иностранная организация, деятельность которой в России признана нежелательной.

