Гоняют тряпками по всей Европе: Что вдруг поняли о России беглые Гозман, Латынина и Шендерович Оглавление Как Виктор Шендерович* стал гидом-невидимкой в Риме и мечтает сбежать в Новую Зеландию Резкое прозрение: как Латынина* сменила восхищение Украиной на признание ошибок о России Икона либералов, осуждённая за фейки. На какие деньги живёт в Италии Леонид Гозман**** Многие беглые иноагенты ехали из России в Европу в приподнятом настроении. Им казалось, что это ненадолго — вот-вот под натиском Запада страна рухнет и они триумфально вернутся в новом качестве — хозяев России. Как они пришли к пониманию, что проиграли? 18 сентября, 21:15 Сбежавшие Виктор Шендерович*, Юлия Латынина* и Леонид Гозман**** — почему жалеют о жизни на чужбине. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / hydebrink, © ТАСС / Сергей Фадеичев, Вадим Тараканов, Сергей Савостьянов

— Сотни моих друзей маргинализированы. Выброшены из нормального существования. Их гоняют тряпками по Европе, по миру, — сетует бывший сценарист, писатель-сатирик Виктор Шендерович*.

Шендерович* — один из тех, кто получил статус иноагента ещё до СВО и уехал из России в январе 2022 года. Причём не из-за этого, а потому что в его отношении завели уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета). С тех пор ему здесь светит до пяти лет лишения свободы.

Сатирик с начала нулевых как поливал Россию грязью в своих аккаунтах соцсетей, так и был завсегдатаем таких одиозных медиа, как радио «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь»**. Возможно, его токсичность сыграла с ним злую шутку и после отбытия с Родины.

За рубежом Шендеровича*, разве что кроме его покровителей и преданных фанатов, тоже не жалуют. Брызжущий во все стороны ядом завсегдатай всех эфиров каналов Ходорковского* нелюбим не только в России, но уже даже попал в список украинского нацистского сайта «Миротворец», куда вносятся все враги Украины.

Как и многие остальные беглые иноагенты, Шендерович* пытается выживать, гастролируя по странам Европы со своими «творческими вечерами». Порой это заканчивалось плохо — дважды сатирика поливали кетчупом патриоты Незалежной и «неравнодушные» беглые российские граждане. Причём случилось это на территории Прибалтики — в Вильнюсе и Таллине.

В Лондоне прямо перед началом выступления Шендеровича* и купивших на него билеты без объяснения причин выставили из зала, из-за чего мероприятие перенеслось под ёлки в близлежащем сквере. После этого артист в соцсетях возмущался, что к «творческому вечеру» БЕСПЛАТНО присоединилась гулявшая здесь же русскоязычная публика.

Беглый Виктор Шендерович* никак не устроится на вожделенном Западе. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Похоже, сейчас его основной вид заработка — постоянное участие во всех аффилированных с Ходорковским* мероприятиях. Однако денег на яркую жизнь явно не хватает — недавно Шендеровича* поймали на проведении нелегальных туристических туров по Риму, на которых с каждого клиента собиралось по 4,3 тысячи евро. При этом пользователи отметили, что в программе отсутствуют знаковые места города, как, например, Колизей, из чего последовал вывод о нежелании Шендеровича*-гида нечаянно попасться на глаза итальянским контролирующим органам.

Международный скандал подняли русскоязычные гиды, работающие в Италии. Быстро выяснилось, что сатирик собирает группы под крышей беглого телепутешественника Михаила Кожухова. Последнему даже пришлось публично оправдываться. Дескать, Шендерович* никакой не гид, а просто «душа клуба», который «собирает и сопровождает людей», а гидов его компания, дескать, нанимает лицензированных.

Сегодня иноагент живёт в Варшаве, откуда теперь из-за упавших на днях в Польше дронов очень хочет сбежать в Новую Зеландию — «пересидеть обмен ядерными ударами, написать серию отличных постов и собрать их напоследок в книгу».

Ещё один беглец — Михаил Кожухов, к нему «примазался» Шендерович*. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

— Мы все ошибались, особенно в начале конфликта. Судя по всему, у Путина есть твёрдые представления, как должна быть организована Россия, — совсем недавно внезапно прозрела публицистка Юлия Латынина*.

До этого беглая иноагентка восхищалась Украиной и даже призывала ей завидовать.

— На самом деле надо завидовать [Украине], потому что это и есть демократия. Демократия — это всегда ревности, рейтинги, апелляции к чувствам и хотелкам избирателей! — так в своё время Латынина* комментировала слухи о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным. Ей нравились оба.

А про Россию писала так:

— Как поймать русского солдата? На него можно ставить ловушку с приманкой в виде стиральной машины, — глумилась над своей родиной Латынина* в начале СВО. — Российская армия не умеет воевать, и ей разрешено убивать мирных жителей. Отовсюду она бежала, забирая пылесосы!

Её судьба отчасти схожа с судьбой Шендеровича* — Латынину* также не любят в России, на Украине, в Европе. Хотя фекалиями её обливали только в России — недоброжелатели из других стран раздражение от экспертизы иноагентки во всех сферах жизни выплёскивали пока только в Интернете.

В 2017 году Латынина* вместе с престарелыми родителями уехала на ПМЖ в Эстонию — в Таллин. Однако с этого момента её жизнь стала контрастировать с Шендеровичем*.

Юлия Латынина* вдруг «переобулась». Фото © ТАСС / Анатолий Струнин

В Таллине беглянка создала две компании по производству контента. Через них получает деньги за рекламу, донаты от подписчиков и гранты от Запада. Интересно, что после начала СВО годовые доходы обоих её прибалтийских юрлиц резко выросли: у MTÜ LatyninaOrg — с 54 тысячи до 220 тысяч евро, у OÜ Latyninatv — с нуля до 23,8 тысячи. Всего же в Эстонии, по данным местных бизнес-регистров, Латынина* заработала 750 тысяч евро за последние пять лет.

Возможно, доходы ей приносят регулярные совместные эфиры с беглым украинским чиновником Алексеем Арестовичем***. После бегства из Незалежной последний поставил перед собой амбициозную цель стать президентом Украины. Латынина* ему нужна для привлечения на свою сторону российской и русскоязычной аудитории Украины и стран постсоветского пространства.

Обычно подобная раскрутка стоит больших денег. С сетями того же Ходорковского* Арестович*** явно не собирается иметь ничего общего, поскольку в этом случае в России его не поймут и не примут. Поэтому позиционирующая себя независимым политологом и публицистом Латынина* едва ли не единственный вариант для опального в Незалежной и России политика.

— Часть тех, кто за рубежом, действительно верят, что они вернутся в Россию на белом коне и возглавят новую Россию. Я думаю, что шансов на это нет ни у кого, кто оказался за рубежом, — неожиданно пришёл к выводу некогда бывший иконой либерального мира, а теперь признанный экстремистом иноагент Леонид Гозман****.

Леонид Гозман**** сетует, что в России не рады ни ему, ни его сторонникам. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

На эту мысль его, кажется, натолкнуло решение Гагаринского суда Москвы летом прошлого года — с тех пор он заочно осуждён в России на восемь с половиной лет за распространение фейков о Российской армии.

В отличие от своих соратников, работающих в медиасфере, Гозман**** в деньгах не нуждается. После начала СВО он быстро получил ВНЖ Италии, где расположена вилла его бывшего шефа — Анатолия Чубайса.

Получение итальянского вида на жительство не для простых смертных. Заявитель обязан доказать, что имеет достаточно денег, чтобы проживать в стране и себя обеспечивать, не имея там работы. Минимум установлен на уровне 31 тысячи евро в год или больше 3 млн рублей по текущему курсу. При этом это должен быть именно пассивный доход, а не российская или другая зарплата — подойдут счета в банках, сдача недвижимости в аренду и т.п.

Как сообщали СМИ, в 2019 году Гозман**** только от вклада в одном из швейцарских банков получил более 100 тысяч долларов.

За годы работы под крылом Чубайса беглый иноагент заработал целое состояние. До сих пор в Сети можно найти декларацию о доходах Гозмана**** в период, когда он ещё был депутатом Госдумы.

В 2007 (!) году он задекларировал почти 540 млн рублей. Из них 13 млн рублей, полученных от деятельности в РАО ЕЭС, 16,5 млн рублей — средства от инвестиционных паев в ПИФ, около 35 млн рублей совокупно принесли вклады в двух крупных российских банках и почти 27 млн рублей — вклад в Дойче Банке. А остальное — это, по словам Гозмана****, мол, оборотные средства.

* Физическое лицо, включённое в реестр иностранных агентов. ** Юридическое лицо, включённое в реестр иностранных агентов. *** Внесён в перечень террористов и эстремистов. **** Включён в реестр иностранных агентов, а также перечень террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов