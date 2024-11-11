Уехавшая из РФ солистка «Виа Гры» Грановская стала экстрасенсом

Уехавшая из России после начала СВО солистка «Виа Гры» Надежда Грановская стала экстрасенсом и теперь делится секретами «божественного послания». Её муж тем временем зарабатывает миллиарды с бизнеса в РФ и дочерней компании на Украине.

Грановская в последнее время живёт в Европе. Она заявила, что вдруг обнаружила в себе «экстрасенсорные проявления», теперь в неё «входят сущности» и она записывает видеопрактики для «просветлённых» последователей. Правда, делает она всё это не под своей знаменитой фамилией, а под фамилией мужа — Уржумцева. Певица ведёт стримы на русском, где рассказывает нечто о «гештальт-психологии, метафизике и квантовой среде».