7 гениальных трюков из дорогих отелей, которые сделают вашу квартиру в 10 раз роскошнее

Знаете, что отличает дорогой отель от обычной квартиры? Нет, не цена номера и не мраморные полы. Разница в деталях, в тех мелочах, которые создают ощущение комфорта и роскоши. Мы изучили десятки премиальных отелей и выяснили: большинство их секретов можно легко воспроизвести дома без космических затрат. Достаточно просто подсмотреть, как это делают профессионалы, и адаптировать под свою жизнь. Готовы превратить обычную квартиру в уютное пространство, где хочется жить?

Ароматы вместо освежителей воздуха

Как сделать квартиру роскошнее: советы из премиальных отелей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Заходите в холл пятизвёздочного отеля и сразу чувствуете: здесь пахнет дорого. Это не магия и не результат идеальной уборки. Секрет — в интерьерном парфюме, который профессионалы наносят на текстиль. Шторы, ковры, обивка мебели впитывают аромат и отдают его постепенно, создавая атмосферу. В обычной квартире, конечно, добиться стерильной чистоты невозможно: то борщ на плите, то запахи от соседей через вытяжку проникают. Но интерьерный парфюм справляется и с этим! Достаточно раз в неделю сбрызнуть им текстиль, и ваш дом начнёт пахнуть совсем по-другому. Только выбирайте качественный продукт, а не дешёвые освежители, которые дают химический запах. Можно также попробовать автоматические диффузоры: они распыляют аромат порциями, поддерживая приятную атмосферу постоянно. Кстати, этот трюк особенно хорош перед приходом гостей: они будут удивлены, как у вас всегда так прекрасно пахнет.

Красивая посуда для обычной воды

Помните, как в ресторанах при отелях даже простую воду подают в изящных бокалах? А мы дома пьём из первой попавшейся кружки, оставляя красивые стаканы пылиться в серванте «для гостей». Это абсурд! Зачем ждать особого случая, если вы можете устраивать себе праздник каждый день? Купите набор красивых стаканов или бокалов и пользуйтесь ими постоянно. Пить обычную воду из винного бокала или кофе из чашки с двойным дном приятнее, чем из затёртой кружки. Это мелочь, которая добавляет удовольствия в рутину. Психологи давно доказали: когда мы окружаем себя красивыми вещами, качество жизни растёт. Не нужно копить посуду на «потом», используйте её сейчас. Разбилась? Купите новую. Это не музейные экспонаты, а инструменты для вашего комфорта. Кстати, красивые стаканы на открытых полках ещё и выглядят стильно, превращая кухню в подобие бара из модного журнала.

Тёмные полотенца вместо белых

Секреты дорогих отелей, которые можно применить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jodie Johnson

В спа-зонах премиальных отелей редко встретишь белоснежные полотенца. Чаще висят тёмно-серые, коричневые или даже чёрные. Почему? Во-первых, это выглядит стильно и современно. Во-вторых, практично: на тёмной ткани не видны пятна от косметики, следы от воды и та самая желтизна, которая появляется на белом со временем. Чёрное полотенце может служить годами и выглядеть как новое. Да, кому-то такой выбор покажется мрачным, но попробуйте хотя бы для ванной или кухни. Тёмные оттенки создают ощущение дорогого интерьера, особенно если подобрать их в тон плитке или мебели. Белые полотенца, конечно, классика, но они требуют постоянного отбеливания и замены. А тёмные? Постирал и забыл. Никакого стресса, никаких пятен, которые не отстирываются. Плюс такие полотенца отлично сочетаются с любым стилем: от минимализма до лофта. Если боитесь радикальных перемен, начните с одного комплекта и посмотрите, как вам понравится жить с ними.

Гладильная доска в шкафу

В отелях никогда не увидишь гладильную доску, стоящую в углу комнаты. Её аккуратно прячут в специальной нише шкафа вместе с утюгом. Это не роскошь, а элементарная организация пространства. Если заказываете новый шкаф или планируете перестановку, предусмотрите место для гладильной доски. Достаточно узкой секции шириной 15–20 сантиметров: доска встаёт вертикально, рядом можно разместить полочки для утюга и парогенератора. Это освобождает пространство и избавляет от вечного вопроса: куда деть эту чёртову доску? Она больше не торчит за дверью, не падает на ноги и не портит вид комнаты. Всё под рукой, всё организовано. Если покупка нового шкафа не входит в планы, можно найти складные модели, которые крепятся к стене или двери. Главное: перестаньте мириться с хаосом только потому, что «так привыкли». В отелях продумана каждая мелочь, и ваш дом тоже достоин такого внимания.

Полотенца рулонами

Идеи для дома из пятизвёздочных отелей: 7 простых способов. Фото © Freepik

Обратите внимание: в ресторанах, спа и отелях полотенца почти всегда скручены в аккуратные рулоны. Это не просто красиво, это удобно! Рулоны занимают меньше места, их проще складывать и доставать. Попробуйте этот способ хотя бы для кухонных полотенец: свернули рулончиком и положили в ящик. Никаких смятых стопок, никакого беспорядка. Всё выглядит опрятно, как в дорогом магазине. Для больших банных полотенец способ тоже работает, особенно если храните их на открытых полках. Рулоны смотрятся стильно и создают ощущение, что у вас дома спа-салон. Этот трюк не требует вообще никаких затрат, только пару минут, чтобы свернуть полотенце по-новому. Зато эффект мгновенный: открываете шкаф или ящик и видите порядок вместо хаоса. Кстати, гости обязательно заметят такую деталь и удивятся вашей организованности. А вы будете знать: это не перфекционизм, а просто хитрость из арсенала отельеров.

Крем для рук с дозатором

В хороших отелях около каждой раковины стоит не только мыло, но и крем для рук в удобном флаконе с дозатором. Одно нажатие, и готово. Почему бы не сделать так же дома? Баночки с кремом неудобные: нужно откручивать крышку, руки ещё мокрые, всё пачкается. С дозатором всё проще и гигиеничнее. Купите большой флакон крема или лосьона для тела с дозатором и поставьте в ванной. Выбирайте аромат, который нравится всей семье, не экономьте на запахе. Это должен быть тот самый «дорогой» парфюм, от которого хочется нюхать свои руки ещё минут пять после нанесения. Звучит как мелочь, но именно такие детали создают ощущение заботы о себе. Каждый раз после мытья рук вы получаете маленькое удовольствие, а не просто выполняете гигиеническую процедуру. Плюс кожа рук будет благодарна: регулярное увлажнение творит чудеса. Попробуйте, и через неделю удивитесь, как раньше обходились без этого.

Однотонное постельное бельё

Как обустроить квартиру как в дорогом отеле: практичные советы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Зайдите в любой номер дорогого отеля, и что вы увидите на кровати? Белоснежное или нейтральное однотонное бельё без рисунков, цветочков и лебедей. Это не случайность, а сознательный выбор. Однотонный текстиль выглядит дорого, стильно и создаёт ощущение спокойствия. Пёстрые узоры, мультяшные принты, цветастые наволочки остались в прошлом веке. Современный интерьер требует сдержанности. Белое, серое, бежевое, тёмно-синее: выбирайте любой оттенок, главное, чтобы без орнаментов. Исключение можно сделать для тонкой полоски или едва заметного геометрического узора, но не более того. Спать на таком белье приятнее: глаза отдыхают, мозг не отвлекается на лишние детали. Плюс однотонные комплекты легче комбинировать между собой, можно миксовать разные цвета и создавать интересные сочетания. Если всё детство спали на белье с мишками и розочками, пора дать себе передышку. Ваша спальня заслуживает того, чтобы выглядеть как в журнале, а не как в бабушкином сундуке.