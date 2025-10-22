Индекс пуховика: цены на зимнюю одежду в России могут вырасти ещё на 15–20%

Цены на верхнюю зимнюю одежду в России могут вырасти еще на 15–20% к середине ноября. Уже сейчас, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, стоимость таких товаров за год увеличилась на 7–13%.

Средняя цена пуховика сегодня составляет 13,4 тысячи рублей — на 7% больше, чем осенью 2024 года. Наибольший рост показали парки, которые подорожали на 13%. При этом неожиданным лидером по популярности стали шубы из экомеха — их продажи выросли в четыре раза, а средняя цена держится на уровне 9,8 тысячи рублей, сообщили в системе «Честный знак».

Эксперты отмечают, что пик подорожания традиционно приходится на октябрь–ноябрь, когда растет сезонный спрос. К концу зимы, напротив, магазины начинают распродажи, и в конце февраля или начале весны можно купить теплые вещи со скидками до 70%.