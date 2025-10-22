Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 08:52

Индекс пуховика: цены на зимнюю одежду в России могут вырасти ещё на 15–20%

Обложка © memepedia.ru

Обложка © memepedia.ru

Цены на верхнюю зимнюю одежду в России могут вырасти еще на 15–20% к середине ноября. Уже сейчас, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, стоимость таких товаров за год увеличилась на 7–13%.

Средняя цена пуховика сегодня составляет 13,4 тысячи рублей — на 7% больше, чем осенью 2024 года. Наибольший рост показали парки, которые подорожали на 13%. При этом неожиданным лидером по популярности стали шубы из экомеха — их продажи выросли в четыре раза, а средняя цена держится на уровне 9,8 тысячи рублей, сообщили в системе «Честный знак».

Тест: У вас напрочь отсутствует вкус, если не отгадаете, сколько стоит эта зимняя одежда, на 9/9
Тест: У вас напрочь отсутствует вкус, если не отгадаете, сколько стоит эта зимняя одежда, на 9/9

Эксперты отмечают, что пик подорожания традиционно приходится на октябрь–ноябрь, когда растет сезонный спрос. К концу зимы, напротив, магазины начинают распродажи, и в конце февраля или начале весны можно купить теплые вещи со скидками до 70%.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Синоптик назвал Life.ru дату, когда москвичи смогут спрятать зимнюю одежду подальше
Синоптик назвал Life.ru дату, когда москвичи смогут спрятать зимнюю одежду подальше
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar