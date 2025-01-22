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22 января, 13:30

Тест: У вас напрочь отсутствует вкус, если не отгадаете, сколько стоит эта зимняя одежда, на 9/9

Этот тест не стоит проходить слишком чувствительным и восприимчивым людям, потому что от таких цен можно упасть в обморок!

В холодных странах, где зима длится долгие месяцы, верхняя одежда становится неотъемлемой частью жизни и главным способом выразить себя! Современный гардероб поражает своим разнообразием: от элегантных пальто до технологичных курток, от классических моделей до безумных дизайнерских решений, от шуб из бабушкиного шкафа до винтажных мехов от-кутюр. С первого взгляда бывает сложно предположить, сколько стоит та или иная вещь, ведь цена может зависеть от материалов, бренда, технологий и даже эксклюзивности коллекции. Этот тест — не только возможность проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в мире зимней моды и цен, но и отличный повод пополнить гардероб понравившейся моделью!

А вы переобуваетесь на работе? Если нет, то у нас для вас плохие новости! Ловите 5 правил выбора обуви, которые помогут не быть вонючкой в офисе и спасут вашу репутацию! Решили обновить гардероб и выгодно избавиться от старых вещей? Надеемся, эти 5 весомых причин переубедят вас продавать свою одежду незнакомцам в Интернете!

Тест: Лишь гениальный шпион с помощью азбуки Морзе расшифрует все 6 закодированных слов
Тест: Лишь гениальный шпион с помощью азбуки Морзе расшифрует все 6 закодированных слов
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Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio, © «Шедеврум»

Виктория Мишинкина
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