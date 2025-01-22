Тест: У вас напрочь отсутствует вкус, если не отгадаете, сколько стоит эта зимняя одежда, на 9/9

В холодных странах, где зима длится долгие месяцы, верхняя одежда становится неотъемлемой частью жизни и главным способом выразить себя! Современный гардероб поражает своим разнообразием: от элегантных пальто до технологичных курток, от классических моделей до безумных дизайнерских решений, от шуб из бабушкиного шкафа до винтажных мехов от-кутюр. С первого взгляда бывает сложно предположить, сколько стоит та или иная вещь, ведь цена может зависеть от материалов, бренда, технологий и даже эксклюзивности коллекции. Этот тест — не только возможность проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в мире зимней моды и цен, но и отличный повод пополнить гардероб понравившейся моделью!