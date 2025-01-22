Что нам готовит Луна 22 января 2025 года и какие камни притянут удачу в 23-и лунные сутки

23-и лунные сутки начинаются в 01:58 22 января 2025 года. До этого времени будет продолжаться 22-й лунный день, о котором мы писали ранее. Не секрет, что Луна сильно влияет на происходящее на Земле: от её фаз зависят приливы, отливы, самочувствие людей и работа техники, в особенности орбитальных спутников. И у каждого лунного дня есть своя собственная энергетика, которая благоволит определённым занятиям. Рассказываем в подробностях об энергетике лунного дня, счастливых числах, цветах и камнях, а также о разрешённых или запрещённых сегодня действиях.

Что такое лунный день

Лунным днём, или лунными сутками, называют период от восхода до заката Луны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Лунный день — это период от восхода до захода Луны. Это справедливо для всех лунных суток, кроме самых первых: этот период времени выпадает на новолуние, так что Луна вообще не всходит. Начиная со второго лунного дня на небе начинает появляться робкий растущий месяц, который постепенно увеличивается, переходя в фазу полнолуния, а потом становится убывающей Луной до следующего первого числа лунного месяца.

Лунный месяц — это количество дней, за которое Луна полностью меняет все свои фазы. В лунном месяце в среднем 29,5 дня, а в лунном году — 354 или 355. Поэтому лунные сутки часто не соответствуют солнечным суткам: период обращения Луны вокруг Земли просто короче. Иногда на один и тот же солнечный день выпадает два лунных.

Какой 22 января 2025 года лунный день и в каком Луна знаке зодиака

22 января 2025 года наступят 23-и лунные сутки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

22 января 2025 года поделит между собой две даты лунного календаря. Это 22-й и 23-й лунные дни. 22-е лунные сутки мы будем наблюдать немногим менее двух часов: уже в 01:58 наступит 23-е лунное число. Луна в эту дату будет находиться в знаке Скорпиона, как и за день до этого. Закат Луны произойдёт в 10:51. Фаза Луны сегодня всё ещё убывающая. 23-й лунный день в целом благоприятен для стрижки и окрашивания волос, но для лучшего эффекта лучше выбрать 28 января.

Энергетика 23-х лунных суток

У 23-го лунного дня противоречивая энергетика, лучше проявить осторожность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

На 23-й лунный день Луна всё ещё будет находиться в знаке зодиака Скорпион. Пока светило в этом секторе, можно принимать ответственные решения и начинать новые проекты, а также разрабатывать стратегии, либо деловые, либо личные. В лунной фазе Скорпиона повышаются способность к мыслительной деятельности, концентрация и здоровая самокритика.

Вместе с тем именно на 23-и лунные сутки новых дел лучше не начинать: энергетика дня весьма противоречива. Возможны травля и преследование, зависть со стороны недоброжелателей и ревность со стороны супругов. В 23-й лунный день лучше проявить максимальную осторожность, потому что это время в целом обостряет в людях агрессивность, авантюризм и бредовые идеи.

Счастливые числа 23-го лунного дня

На 23-й лунный день счастливыми будут числа 5, 9 и 18. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maximmmmum

В 23-й лунный день счастливыми являются 5, 9 и 18. Число 5 — универсальное для этих лунных суток, а 9 и 18 делают счастливым нахождение Луны в знаке Скорпиона. Число 5 ассоциируется с разнообразием, свободой, переменами и адаптацией. Цифра 9 несколько противоречит ему, так как является символом постоянства и цикличности. 18 отвечает за успех и материальное благополучие. Эти цифры помогут вам прожить тяжёлые 23-и лунные сутки без сильных потерь.

Счастливые цвета 23-х лунных суток

У 23-го лунного дня есть счастливые цвета. Обязательно используйте их в своём гардеробе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / conrado

Счастливые цвета для 23-го лунного дня — это оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый. Оранжевый цвет наполнен энергией счастья и радости, ведь это цвет Солнца. Каштановый символизирует глубокие корни, жизненный цикл человека и плодородие. Шоколадный цвет ассоциируется с покоем и уютом, это цвет домашнего очага. Коричневый олицетворяет уверенность, надёжность и успех в делах. Постарайтесь выбрать для гардероба вещи близкой цветовой гаммы, чтобы счастливые цвета лунного дня хранили вас 22 января 2025 года, в достаточно непростой период.

Счастливые камни 23-го лунного дня

Несколько счастливых камней 23-го лунного дня помогут вам отвлечь от себя порчу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Neirfy

23-и лунные сутки находятся под покровительством нескольких минералов. Это раухтопаз, колумбит, сардоникс и нефрит. Раухтопаз, или дымчатый кварц, помогает владельцу избавиться от творческого кризиса, дурного глаза и порчи, а также дарит внутреннюю гармонию. В то же время это камень тёмной стороны силы: по поверьям тибетских лам, при помощи раухтопаза можно создать «тульпу», то есть воображаемого друга, который по своей сути является осознанной галлюцинацией. Не стоит пытаться провернуть такой сложный ритуал именно в 23-й лунный день, поскольку в процессе создания двойника многое может пойти не так, а неумелые «тульповоды» часто получают серьёзные психиатрические диагнозы.

Колумбит — это камень-защитник. Он способен мощно отражать негатив и гарантированно поможет вам, если в вашем кругу общения завелись критики и завистники. Сардоникс, этот полосатый поделочный камень, издревле считается оберегом для путешественников и способен защитить вас от негативных мыслей. Нефрит же помогает защитить от сглаза сам ваш дом, а своего владельца настраивает на мудрость в словах и действиях.

Что можно делать в 23-й лунный день

На 23-й лунный день можно наводить порядок дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

23-й лунный день — очень противоречивое время, в которое возможны агрессия и конфликты, а также травля и гонения на самых неудачливых из нас. В эту дату лунного календаря особенно важно соблюдать рекомендации астрологов, поскольку от вашего поведения во многом зависит, как этот день пройдёт.

Вот что можно делать на 23-и лунные сутки: Проводить уборку помещений.

Окроплять помещения святой водой.

Очищать огнём свечи порог дома.

Воскуривать благовония, особенно багульник и тмин.

Воспринимать сны с точностью до наоборот.

Остаться наедине с собой.

Что нельзя делать в 23-й лунный день

В 23-й лунный день нельзя принимать важные решения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

В 23-и лунные сутки люди склонны к агрессии и объединению против тех, кто отличается от них. Чтобы не стать жертвой травли в это непростое время, обратите внимание на запреты. Вот что нельзя делать в 23-й лунный день: Начинать важные проекты и принимать важные решения.

Доверять новым знакомым.

Заниматься спортом.

Посещать многолюдные мероприятия или неизвестные места.

Выступать в суде.