Что нам готовит Луна 22 января 2025 года и какие камни притянут удачу в 23-и лунные сутки
22 января 2025 года наступит 23-й лунный день. Какая у него энергетика, какие счастливые приметы, что можно, а что нельзя делать, рассказывает Life.ru.
23-и лунные сутки начинаются в 01:58 22 января 2025 года. До этого времени будет продолжаться 22-й лунный день, о котором мы писали ранее. Не секрет, что Луна сильно влияет на происходящее на Земле: от её фаз зависят приливы, отливы, самочувствие людей и работа техники, в особенности орбитальных спутников. И у каждого лунного дня есть своя собственная энергетика, которая благоволит определённым занятиям. Рассказываем в подробностях об энергетике лунного дня, счастливых числах, цветах и камнях, а также о разрешённых или запрещённых сегодня действиях.
Что такое лунный день
Лунным днём, или лунными сутками, называют период от восхода до заката Луны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo
Лунный день — это период от восхода до захода Луны. Это справедливо для всех лунных суток, кроме самых первых: этот период времени выпадает на новолуние, так что Луна вообще не всходит. Начиная со второго лунного дня на небе начинает появляться робкий растущий месяц, который постепенно увеличивается, переходя в фазу полнолуния, а потом становится убывающей Луной до следующего первого числа лунного месяца.
Лунный месяц — это количество дней, за которое Луна полностью меняет все свои фазы. В лунном месяце в среднем 29,5 дня, а в лунном году — 354 или 355. Поэтому лунные сутки часто не соответствуют солнечным суткам: период обращения Луны вокруг Земли просто короче. Иногда на один и тот же солнечный день выпадает два лунных.
Какой 22 января 2025 года лунный день и в каком Луна знаке зодиака
22 января 2025 года наступят 23-и лунные сутки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart
22 января 2025 года поделит между собой две даты лунного календаря. Это 22-й и 23-й лунные дни. 22-е лунные сутки мы будем наблюдать немногим менее двух часов: уже в 01:58 наступит 23-е лунное число. Луна в эту дату будет находиться в знаке Скорпиона, как и за день до этого. Закат Луны произойдёт в 10:51. Фаза Луны сегодня всё ещё убывающая. 23-й лунный день в целом благоприятен для стрижки и окрашивания волос, но для лучшего эффекта лучше выбрать 28 января.
Энергетика 23-х лунных суток
У 23-го лунного дня противоречивая энергетика, лучше проявить осторожность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography
На 23-й лунный день Луна всё ещё будет находиться в знаке зодиака Скорпион. Пока светило в этом секторе, можно принимать ответственные решения и начинать новые проекты, а также разрабатывать стратегии, либо деловые, либо личные. В лунной фазе Скорпиона повышаются способность к мыслительной деятельности, концентрация и здоровая самокритика.
Вместе с тем именно на 23-и лунные сутки новых дел лучше не начинать: энергетика дня весьма противоречива. Возможны травля и преследование, зависть со стороны недоброжелателей и ревность со стороны супругов. В 23-й лунный день лучше проявить максимальную осторожность, потому что это время в целом обостряет в людях агрессивность, авантюризм и бредовые идеи.
Счастливые числа 23-го лунного дня
На 23-й лунный день счастливыми будут числа 5, 9 и 18. Фото © Shutterstock / FOTODOM / maximmmmum
В 23-й лунный день счастливыми являются 5, 9 и 18. Число 5 — универсальное для этих лунных суток, а 9 и 18 делают счастливым нахождение Луны в знаке Скорпиона. Число 5 ассоциируется с разнообразием, свободой, переменами и адаптацией. Цифра 9 несколько противоречит ему, так как является символом постоянства и цикличности. 18 отвечает за успех и материальное благополучие. Эти цифры помогут вам прожить тяжёлые 23-и лунные сутки без сильных потерь.
Счастливые цвета 23-х лунных суток
У 23-го лунного дня есть счастливые цвета. Обязательно используйте их в своём гардеробе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / conrado
Счастливые цвета для 23-го лунного дня — это оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый. Оранжевый цвет наполнен энергией счастья и радости, ведь это цвет Солнца. Каштановый символизирует глубокие корни, жизненный цикл человека и плодородие. Шоколадный цвет ассоциируется с покоем и уютом, это цвет домашнего очага. Коричневый олицетворяет уверенность, надёжность и успех в делах. Постарайтесь выбрать для гардероба вещи близкой цветовой гаммы, чтобы счастливые цвета лунного дня хранили вас 22 января 2025 года, в достаточно непростой период.
Счастливые камни 23-го лунного дня
Несколько счастливых камней 23-го лунного дня помогут вам отвлечь от себя порчу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Neirfy
23-и лунные сутки находятся под покровительством нескольких минералов. Это раухтопаз, колумбит, сардоникс и нефрит. Раухтопаз, или дымчатый кварц, помогает владельцу избавиться от творческого кризиса, дурного глаза и порчи, а также дарит внутреннюю гармонию. В то же время это камень тёмной стороны силы: по поверьям тибетских лам, при помощи раухтопаза можно создать «тульпу», то есть воображаемого друга, который по своей сути является осознанной галлюцинацией. Не стоит пытаться провернуть такой сложный ритуал именно в 23-й лунный день, поскольку в процессе создания двойника многое может пойти не так, а неумелые «тульповоды» часто получают серьёзные психиатрические диагнозы.
Колумбит — это камень-защитник. Он способен мощно отражать негатив и гарантированно поможет вам, если в вашем кругу общения завелись критики и завистники. Сардоникс, этот полосатый поделочный камень, издревле считается оберегом для путешественников и способен защитить вас от негативных мыслей. Нефрит же помогает защитить от сглаза сам ваш дом, а своего владельца настраивает на мудрость в словах и действиях.
Что можно делать в 23-й лунный день
На 23-й лунный день можно наводить порядок дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen
23-й лунный день — очень противоречивое время, в которое возможны агрессия и конфликты, а также травля и гонения на самых неудачливых из нас. В эту дату лунного календаря особенно важно соблюдать рекомендации астрологов, поскольку от вашего поведения во многом зависит, как этот день пройдёт.
Вот что можно делать на 23-и лунные сутки:
- Проводить уборку помещений.
- Окроплять помещения святой водой.
- Очищать огнём свечи порог дома.
- Воскуривать благовония, особенно багульник и тмин.
- Воспринимать сны с точностью до наоборот.
- Остаться наедине с собой.
Что нельзя делать в 23-й лунный день
В 23-й лунный день нельзя принимать важные решения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani
В 23-и лунные сутки люди склонны к агрессии и объединению против тех, кто отличается от них. Чтобы не стать жертвой травли в это непростое время, обратите внимание на запреты. Вот что нельзя делать в 23-й лунный день:
- Начинать важные проекты и принимать важные решения.
- Доверять новым знакомым.
- Заниматься спортом.
- Посещать многолюдные мероприятия или неизвестные места.
- Выступать в суде.
Мы рассказали вам об энергетике 23-го лунного дня. Это непростая и противоречивая дата, во время которой в людях обостряются стадный инстинкт, агрессия и бредовые идеи. Заручитесь поддержкой счастливых чисел и цветов дня, а также камней-покровителей, чтобы провести 23-и лунные сутки спокойно. Ранее Life.ru публиковал лунный календарь на 2025 год.