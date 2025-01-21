Почему в русских сказках детей воспитывают бабушка и дедушка и куда подевались родители

В русских сказках часто встречается следующая ситуация: вместо родителей воспитанием детей занимаются бабушка и дедушка. Почему малышня остаётся сиротами? Какой в этом всём скрытый смысл? С какими общественными реалиями это связано? Подробно рассказываем в материале.

Куда делись родители из русских сказок

Родители в русских сказках часто попросту отсутствуют. Фото © topwar

Реалии крестьянской жизни в то время, когда русский народ придумал «Репку», «Колобка» и «Сестрицу Алёнушку и братца Иванушку», были достаточно тяжёлыми. Есть несколько версий, которые пытаются объяснить отсутствие родителей в русских сказках. Первой в голову приходит, конечно, трагическая смерть мамы и папы. В пользу этой версии говорит и то, что старики в сказках часто сталкиваются с проблемами тяжёлой жизни и одиночества, но в то же время обязаны продолжить род, и часто именно на этом основан главный сюжетный конфликт сказки. В то же время в старину семья, где взрослыми являются всего два человека, встречалась очень редко.

Есть ещё одна версия, не такая трагичная и более приближённая к реальности. Родителей нет рядом с маленькими членами семьи, потому что те с утра до поздней ночи были заняты работой на общинном или барском поле, вели хозяйство, уезжали на заработки или на ярмарки в город или ближайшее большое село. Поэтому дед и бабка были главными персонажами в жизни детей: именно они рассказывали им сказки, кормили, одевали и укладывали спать.

Сколько лет было бабушке и дедушке в русских сказках

Бабушка и дедушка из Средневековья или XIX века — не то же самое, что и современные пенсионеры. Фото © VK / Боровичская городская библиотека

Стоит отметить, что бабушка и дедушка в русских сказках — отнюдь не современные. Если сейчас старшему поколению в среднем 65–70 лет, то в старину дедом да бабкой становились в 40 или 50. Для нас такой возраст считается зрелым, но в отсутствие эффективных медикаментов и при условии каждодневного изнурительного труда на открытом воздухе тело быстро изнашивалось и старость наступала раньше. Кроме того, в говоре Русского Севера сохранился любопытный термин «поскрёбыш», который обозначал позднего ребёнка. Одинокие бабка и дедка сами могли быть родителями, но сказки опускали этот момент либо потому, что он был не так важен, либо для того, чтобы сохранить символизм жизненных трудностей и одиночества.

Почему бабка и дедка из сказки — аллегорические фигуры

В сказках бабка и дедка были не столько персонажами, сколько символами. Фото © «Шедеврум»

Нужно также обратить внимание на то, что в сказках, как никогда, актуален принцип «совы — не то, чем кажутся». Если в сказке вам повстречались дед и бабка, они со стопроцентной вероятностью будут метафорой для чего-то, совсем не относящегося к вашим старшим родственникам. Старики в сказках символизируют бедность, слабость, одиночество, но вместе с тем и стремление к преодолению трудностей и продолжению рода. Если старикам из сказок везло, они воспитывали своих внуков, если нет — пытались сделать наследников самостоятельно, например, вылепить из хлеба Колобка или Снегурочку — из снега. С появлением внука или же волшебного помощника дед и бабка приобретали символ надежды на преодоление жизненных трудностей.

Зачем в русских сказках показывали сиротство

Иногда в сказках сиротство героев использовалось как драматический элемент. Фото © Кадр из фильма «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», режиссёр Ольга Ходатаева, сценарист Владимир Данилов / Kinopoisk

В фольклоре сиротство выступало и в качестве драматического элемента. Если почитать ряд русских сказок внимательно, можно понять, что полноценной семьи нет практически ни в одной из них. Так, в «Сказке об Алёнушке и братце Иванушке» детей воспитывают бабушка и дедушка, в сказке «Морозко» у главной героини нет мамы, в «Аленьком цветочке» у героини тоже есть только отец, как и у трёх братьев в сказке «Сивка-Бурка». В сказке «По щучьему велению» Емеля вовсе живёт в семьях братьев. Для многих из этих сказок сиротство главных героев становилось отправной точкой в сюжете и как бы оправдывало тот факт, что из всех людей потусторонняя сила выбрала именно этого персонажа.

Какие традиции со всем этим связаны

Бабка и дедка из сказок должны были передать потомкам устоявшийся жизненный уклад и традиции. Фото © VK / Боровичская городская библиотека

На самом деле современный образ бабушек и дедушек как мудрых долгожителей и патриархов семейства сложился только в XX веке, возможно, в самом его начале. В сказках старики выступают скорее как символы бедности и трудной жизни. При этом они всё ещё готовы выполнить своё архетипическое предназначение: передать молодому поколению знания и традиции, продолжить устоявшийся порядок вещей, рассказав о нём следующему поколению.