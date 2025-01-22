Татьянин день, или День студента: Как зародился праздник студенчества День студента, или Татьянин день, отмечается ежегодно в январе. Какого числа пройдёт этот важный праздник, каковы его особенности, история и традиции, читайте подробнее в материале Life.ru. 21 января, 21:55 Татьянин день — праздник российского студенчества. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Shunevich, © Freepik

Какого числа отмечают День студента, или Татьянин день

Дата Дня российского студенчества фиксированная — 25 января. Праздник утверждён на официальном уровне Указом президента № 76 от 25 января 2005 года. Выходным днём не является.

Поскольку в эту дату православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, День студента именуется также Татьяниным днём.

Как связаны Татьянин день и День студента

Гуляния в МГУ в День российского студенчества. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive / Vladimir Vyatkin

День студента в России совпал с днём почитания святой Татьяны, так как 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», составленный Иваном Шуваловым по инициативе Михаила Ломоносова. По одной из версий, Шувалов предоставил указ на подпись в день именин своей матери, чтобы сделать ей приятное.

С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студенчества, ей молятся об успехах в учёбе.

История праздника

День основания Московского университета стали отмечать 12 января.

Храм святой мученицы Татьяны при МГУ на ул. Большой Никитской. Фото © Wikipedia / A.Savin

В 1791 году при университете открыли храм, посвящённый мученице Татьяне. Ежегодно 12 января там проводили торжественную службу.

Всероссийским днём студентов Татьянин день стал позже, при Николае Первом, в 1850 году. Он повелел отмечать 25 января как праздник всех учащихся в университетах.

Домовый храм памяти мученицы Татианы при МГУ в 1919 году был закрыт. В здании стал располагаться клуб, потом студенческий театр. Храм был возвращён РПЦ в 1995 году, повторно освящён в 2004 году.

Традиции и приметы праздника

Молебен в день святой мученицы Татьяны. Фото © ТАСС / Роман Денисов / Фотохроника

День студента отмечали торжественным молебном, далее в высших учебных заведениях проходили официальные мероприятия с речами и награждениями. А потом начинались шумные народные гуляния, в которых участвовали, без преувеличения, все как один.

Владимир Гиляровский в своём труде «Москва и москвичи» отмечал, что московские улицы никогда не были столь шумны, как в Татьянин день. Студенты направлялись по бульварам в свои любимые пивные, распевая песни. Главное гуляние шло в ресторане «Эрмитаж», откуда по этому случаю выносили роскошную мебель, а в буфете оставляли только холодные закуски, пиво, водку и дешёвое вино.

Празднующие вели себя очень шумно и вызывающе, но жандармы их не задерживали, наоборот, спрашивали у подвыпивших, не нужна ли им помощь.

Сейчас свои традиции празднования есть в каждом вузе. Проводятся студенческие балы, викторины, вечеринки. Гуляния и концерты также организуют на катках, на ярмарках.

С наибольшим размахом День студента отмечают в МГУ. Учащихся угощают медовухой, приготовленной по особому монастырскому рецепту, а разливает её лично ректор Виктор Садовничий.

Приметы на Татьянин день связаны с успешной сдачей сессии. По одной из них нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачёткой, помахать ей в воздухе и трижды прокричать: «Халява, приди!» Если услышишь в ответ «Уже в пути» — точно сдашь сессию на отлично. Прозвучит «Иди учи» — лёгкости ждать не стоит. Своими успехами хвастаться не надо — иначе «халява» убежит.

Многие студенты верили, что в сам праздник не надо готовиться к экзамену — не сдашь. Вместо этого лучше хорошо отметить.

Также 25 января можно забраться на самое высокое место поблизости, и, если там загадать желание, глядя на солнце, оно обязательно сбудется.

По народным поверьям, сильный снегопад на Татьянин день обещает дождливое лето. Если погода была не очень морозной — ждали хорошего урожая. Яркое звёздное небо в ночь с 25-го на 26 января предвещало потепление.

Кого надо поздравлять в Татьянин день

25 января поздравления принимают все студенты, независимо от специальности и формы обучения. Учащимся желают успехов и интересной учёбы. А поскольку это день памяти святой Татьяны, чествуют девушек и женщин, носящих это имя. Именинницам принято присылать открытки с тёплыми словами, стихами и изображениями их покровительницы, желать заступничества ангелов, здоровья и счастья.

Интересные факты

Рисунок Николая Павловича Чехова из журнала «Будильник» за 1882 год. Фото © VK / ProMED

А.П. Чехов писал, что в праздник в 1885 году столичные студенты «выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замёрзла». Он также отметил, что в этот день пить дозволялось даже строгим классным дамам.

Дореволюционные московские студенты в свой праздник нередко били окна здания редакции «Московских ведомостей», так как редактурой издания занимались профессора. Этот дебош прозвали «кошачьим концертом».

Икона святой мученицы Татьяны. Фото © Wikipedia

Имя Татьяна входит в число 75 самых популярных в мире: его носят около 4,5 млн человек. В России вплоть до середины XIX века оно было преимущественно крестьянским. По одной из версий, Пушкин так назвал свою героиню, чтобы подчеркнуть её непохожесть на остальных и контраст с щёголем Онегиным.

Точное значение имени Татьяна до сих пор не ясно. Оно может переводиться либо как «происходящая от Тация» (латинское родовое имя), по другой теории — «устроительница» (от древнегреческого глагола «татто» — «выстраивать», «назначать»).

25 января 1975 года свет увидела песня Юрия Саульского на стихи Наума Олева «Татьянин день». Её исполняли Лев Лещенко и Сергей Захаров.

Помимо российского Дня студента, есть ещё и международный. Он отмечается 17 ноября — в память о пражских студентах, вышедших в 1939 году на улицы чехословацкой столицы — на демонстрацию против гитлеровских оккупантов.

Авторы Екатерина Субботина