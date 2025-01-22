Православные праздники в январе 2025 года: календарь с постами Церковный календарь на январь 2025 года с расписанием всех православных праздников и постов по дням на месяц от Life.ru 22 января, 11:38 В январе православные христиане отмечают несколько важных праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Православные праздники в январе 2025

1 января, среда: день памяти преподобного Илии Муромца; священномученика Ипатия Печерского; святого мученика Вонифатия.

2 января, четверг: день памяти священномученика Игнатия Богоносца; святого праведного Иоанна Кронштадтского.

3 января, пятница: день памяти мученицы благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской и святой мученицы Иулиании Никомидийской; святителя Петра, митрополита Московского, чудотворца всея Руси.

4 января, суббота: день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

5 января, воскресенье: день памяти святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.

6 января, понедельник: Рождественский сочельник, день памяти преподобного Николая; преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии.

7 января, вторник: Рождество Христово.

8 января, среда: Собор Пресвятой Богородицы, день памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского.

9 января, четверг: день памяти преподобного Феодора Начертанного, исповедника; первомученика апостола от 70 Стефана.

Икона преподобного Феодора Начертанного. Фото © azbyka.ru

10 января, пятница: день памяти 20 000 мучеников, сожжённых в церкви в Никомидии.

11 января, суббота: день памяти мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.

12 января, воскресенье: день памяти праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня; святого Макария, митрополита Московского; мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской); апостола от 70 Тимона, епископа Бострийского; священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.

13 января, понедельник: отдание праздника Рождества Христова; день памяти преподобной Мелании Римляныни.

14 января, вторник: Обрезание Господне, день памяти святителя Василия Великого (Васильев день).

15 января, среда: день памяти преподобного Серафима Саровского, в миру Прохора Мошнина (преставление, второе обретение мощей); святителя Сильвестра, папы Римского; святого пророка Малахии; святой праведной Иулиании Лазаревской (Муромской).

16 января, четверг: день памяти святого мученика Гордия.

17 января, пятница: Собор 70 апостолов, день памяти преподобного Феоктиста; святителя Евстафия I, архиепископа Сербского.

18 января, суббота: Крещенский сочельник, день памяти пророка Михея.

19 января, воскресенье: Крещение Господне.

Икона Крещения Господня. Фото © azbyka.ru

20 января, понедельник: Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

21 января, вторник: день памяти святителя Емилиана; преподобной Домники Константинопольской; преподобных Григория Чудотворца и Григория Затворника Печерских; преподобного Георгия Хозевита; священномученика Исидора Юрьевского (Дерптского), и с ним 72 мучеников.

22 января, среда: день памяти мученика Полиевкта; святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси; преподобного Евстратия, чудотворца.

23 января, четверг: день памяти святителя Григория Нисского; преподобного Маркиана Константинопольского; святителя Феофана, затворника Вышенского; священномученика Анатолия, митрополита Одесского; преподобного Павла Комельского (Обнорского); преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

24 января, пятница: день памяти преподобного Феодосия Великого; преподобного Михаила Клопского, Новгородского.

25 января, суббота: день памяти мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших; преподобного Мартиниана Белозерского; святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

26 января, воскресенье: день памяти преподобного Иринарха Ростовского; мучеников Ермила и Стратоника; преподобного Елеазара Анзерского.

27 января, понедельник: день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Икона святой равноапостольной Нины Грузинской. Фото © azbyka.ru

28 января, вторник: день памяти преподобного Иоанна Кущника; преподобного Павла Фивейского.

29 января, среда: поклонение честным веригам апостола Петра; день памяти священномученика Иоанна Петтая; праведного Максима Тотемского, пресвитера.

30 января, четверг: день памяти преподобного Антония Дымского; преподобного Антония Великого.

31 января, пятница: день памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского; святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Календарь православных праздников в январе 2025 года. Инфографика © Life.ru

Посты в январе

1–6 января — Рождественский пост;

6 января — Рождественский сочельник;

18 января — Крещенский сочельник;

22 января — среда, постный день;

24 января — пятница, постный день;

29 января — среда, постный день;

31 января — пятница, постный день.

В январе в православном календаре есть несколько постных дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

С 1 по 6 января — последние дни Рождественского поста. Предрождественский период — наиболее строгая его часть. По понедельникам, средам и пятницам следует соблюдать сухоядение, то есть употреблять холодную растительную пищу без масла; по вторникам и четвергам разрешается горячая пища без масла, в субботу и воскресенье масло дозволяется.

В Рождественский сочельник (6 января) нельзя есть до появления на небе первой звезды, символизирующей Вифлеемскую. Как только она взойдёт, можно разговляться сочивом (кутьёй) — варёными в мёде зёрнами пшеницы или отварным рисом с изюмом.

Святки (с 7 по 17 января) относятся к так называемым сплошным дням. В этот период православные не постятся.

Крещенский сочельник (18 января) — также постный день. Можно употреблять горячие варёные растительные блюда с маслом.

Постными являются среды и пятницы, кроме святочных, — это 22, 24, 29 и 31 января. В эти дни дозволено есть рыбу и морепродукты.

Календарь православных постов в январе 2025 года. Инфографика © Life.ru

Дни поминовения усопших

В православном календаре на январь нет особых дней поминовения усопших, называемых Родительскими субботами. Но священники отмечают, что поминать умерших близких можно в любую из суббот, а молиться за них следует регулярно.

Важные церковные праздники, которые отмечают в январе 2025

Самыми важными январскими православными праздниками являются:

Рождество Христово 7 января — рождение Иисуса Христа;

Обрезание Господне 14 января — дата, символизирующая то, что Иисус имел человеческое тело и был обрезан по обычаям предков;

Крещение (Богоявление) 19 января — крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан и сошествие на него Святого Духа.

Рождество и Крещение входят в список двенадцати важнейших праздников, которые именуются двунадесятыми. Обрезание Господне в этот перечень не включается, является великим праздником.

Авторы Екатерина Субботина