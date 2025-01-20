Как не быть вонючкой в офисе: 5 правил выбора обуви, которые спасут вашу репутацию

Давайте начистоту: если обувь пахнет, это заметят все. Офис — это не только место для работы, но и экосистема запахов. А уж зимой, когда на улице снег и слякоть, проблема обостряется. Мы собрали восемь простых и работающих правил, которые помогут вам сохранить свежесть и сохранить уважение коллег.

1. Обувь из правильных материалов

Как избежать запаха от обуви зимой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Кожзам может выглядеть стильно, но он удерживает запахи так же, как сейф — секреты. Лучше выбирайте натуральную кожу: она дышит и помогает избежать неприятных ароматов. Если бюджет не позволяет, ищите модели с качественной подкладкой из дышащих материалов.

2. Носки — маленькая, но важная деталь

Синтетические носки — ваш враг. Они плохо впитывают влагу и становятся причиной запахов. Выбирайте хлопковые или шерстяные модели. И главное: носки нужно менять каждый день. Это элементарно, но многие об этом забывают.

3. Чередуйте пары обуви

Что делать, если обувь пахнет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Не носите одну и ту же пару каждый день. Это прямой путь к запахам. У вас должны быть хотя бы две пары на смену, чтобы одна отдыхала, пока вы носите другую. Проветривайте обувь на балконе или в хорошо вентилируемом помещении.

4. Регулярно чистите обувь

Грязь и влага внутри обуви — это не просто неприятно, но и опасно для ваших коллег. Используйте дезинфицирующие спреи, протирайте внутреннюю часть влажной тряпкой и сушите обувь с помощью электрических сушилок. Ультрафиолетовые модели ещё и убивают бактерии.

5. Зимние ботинки с мехом: любовь и ненависть

Советы по уходу за зимними ботинками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semenova Jenny

Зимняя обувь с меховой подкладкой — это уютно на улице, но не в офисе. Мех впитывает влагу и становится рассадником бактерий. Решение простое: сушите обувь после каждой носки и используйте дезодоранты для обуви. Ну и, конечно, никогда не ходите в меховой обуви целый день по офису. Ваши коллеги и, главное, ноги скажут вам спасибо. Так что не забывайте сменку!

Что делать, если обувь уже пахнет?

Если обувь начала источать неприятный запах, есть несколько проверенных методов: Насыпьте внутрь обуви пищевую соду и оставьте на ночь. Она впитает запахи.

Заморозьте ботинки. Бактерии не любят низкие температуры.

Используйте специализированные дезодоранты или угольные пакеты для обуви.

Как сохранить свежесть обуви в офисе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / aomas