Дачникам объяснили, как подготовить участок к холодам
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Октябрь требует особого подхода к уборке опавшей листвы на садовых участках, поскольку правильная организация процесса позволяет сохранить качество газона и получить ценное удобрение, рассказал ландшафтный архитектор Илья Васецкий. По его словам, для эффективной уборки следует использовать аккумуляторные воздуходувки, которые особенно удобны в труднодоступных местах и не зависят от электросети.
Кроме того, эксперт рекомендовал применять режим повышенной мощности для влажной листвы, а для экономии времени — садовые пылесосы с функцией измельчения. Он также подчеркнул важность правильного хранения собранной листвы в водоотталкивающих или сетчатых контейнерах, обеспечивающих проветривание.
«Такой подход позволяет получить собственный высокоорганический плодородный грунт, который прекрасно подходит для весенних посадок», — объяснил специалист в эфире радио Sputnik.
