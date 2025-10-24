Дачникам объяснили, как подготовить участок к холодам

Октябрь требует особого подхода к уборке опавшей листвы на садовых участках, поскольку правильная организация процесса позволяет сохранить качество газона и получить ценное удобрение, рассказал ландшафтный архитектор Илья Васецкий. По его словам, для эффективной уборки следует использовать аккумуляторные воздуходувки, которые особенно удобны в труднодоступных местах и не зависят от электросети.

Кроме того, эксперт рекомендовал применять режим повышенной мощности для влажной листвы, а для экономии времени — садовые пылесосы с функцией измельчения. Он также подчеркнул важность правильного хранения собранной листвы в водоотталкивающих или сетчатых контейнерах, обеспечивающих проветривание.

«Такой подход позволяет получить собственный высокоорганический плодородный грунт, который прекрасно подходит для весенних посадок», — объяснил специалист в эфире радио Sputnik.