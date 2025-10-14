Россинам раскрыли задачи при подготовке дачи к первому снегу, чтобы её не лишиться

Первый снег – не просто красивое явление, а настоящий экзамен для дачников. Ошибки на этом этапе могут обернуться затопленным домом, треснувшими трубами и даже пожарами весной. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал Life.ru, какие шаги нужно предпринять уже сейчас, чтобы избежать зимних неприятностей.

Своевременные и правильные действия помогут избежать множества проблем как зимой, так и будущей весной.

«Главное, что нужно сделать прямо сейчас – это полностью слить воду из всех наружных систем: поливочных шлангов, уличных кранов и систем автоматического полива. Невыполнение этого простого правила приводит к разрыву труб и кранов, а ремонт весной обойдётся значительно дороже. Не стоит забывать и о внутренней системе водоснабжения, если дом не будет отапливаться зимой. Обязательно перекройте воду на входе в дом и слейте её из всех внутренних труб, а также из бачка унитаза и сифонов раковин. Для консервации канализационной системы рекомендуется использовать незамерзающую жидкость», – сказал Чаплин.

Он также обратил внимание на необходимость подготовки самого дома. По словам депутата, без правильной вентиляции в закрытом помещении быстро появятся сырость и плесень.

«Оставьте небольшие щели в форточках или установите специальные клапаны. Также не поленитесь убрать с участка всё, что может стать добычей ветра или снега: садовую мебель, кашпо, декоративные элементы. Надёжно закрепите шифер на крышах сараев и беседок», – добавил председатель Союза дачников.

Отдельно Чаплин подчеркнул важность пожарной безопасности и защиты имущества.

«Не стоит оставлять на участке и горюче-смазочные материалы – бензин, отработанное масло для газонокосилок и мотоблоков. Их нужно либо забрать с собой, либо обеспечить надёжное хранение в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Холодная погода – не время расслабляться в этом вопросе. Перед отъездом обязательно отключите электроэнергию на вводном автомате, чтобы исключить риск короткого замыкания и пожара. И, конечно, позаботьтесь о будущем урожае: защитите стволы молодых деревьев сеткой, а кустарники укройте лапником или агроволокном. Правильно подготовив дачу к зиме, вы встретите новый сезон без лишних хлопот и финансовых потерь», – подытожил он.