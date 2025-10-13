Первый снег выпал в Москве накануне Покрова

На юго-востоке Москвы утром в понедельник, 13 октября, выпал первый снег. Осадки наблюдали жители нескольких районов столицы.

Температура воздуха в Москве составляет около +4 градусов, что соответствует типичной погоде середины октября. Снег появился накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября и символизирует наступление зимнего сезона.

Во вторник и среду, 14 и 15 октября, небо будет облачным, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит 0...5°, а днём — 2...7°. В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за дождя с мокрым снегом.