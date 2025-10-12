В Москве ввели жёлтый уровень погодной опасности из-за дождя со снегом

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого дождя с мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение начало действовать 12 октября в 21:00 и продлится до 13 октября в 09:00. Ночью и утром 13 октября прогнозируют осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник и среду, 14 и 15 октября, небо будет облачным, возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит 0...5°, а днём — 2...7°.

Во второй половине недели, с четверга по воскресенье, температура немного повысится. Показания термометров вновь приближаются к норме, которая постепенно понижается. Атмосферное давление увеличится. Прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшими осадками. Ночью ожидаются 0...5°, днём — 5...10°. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

Напомним, что в воскресенье ранним снегопадом оказались охвачены несколько населённых пунктов Челябинской области. Причём наиболее интенсивные осадки наблюдались в Магнитогорске и близлежащих посёлках.