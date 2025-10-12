Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 11:21

«Безжалостным морозам» быть? Синоптик рассказал, какой будет зима 2025-2026

Синоптик Тишковец: Зима не будет аномально холодной и начнётся плавно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предстоящая зима в России не станет аномально холодной, вопреки некоторым прогнозам. Об этом заявил синоптик Евгений Тишковец, комментируя сообщения коллег о «безжалостных морозах» с декабря по февраль.

«Будет даже на пару градусов теплее нормы. Долгосрочные прогнозы не говорят о том, что грядущая зима станет аномально холодной. Она будет умеренной, даже с чертами небольшой мягкости и с небольшим переизбытком снега — на 10%», — сказал синоптик телеканалу «Звезда».

Метеоролог отметил, что сезон окажется немного прохладнее и более снежным по сравнению с прошлым годом. Также зима не начнётся резко 1 декабря — для неё будет характерно чередование периодов морозов и оттепелей.

Сойдём с ума от холода? Синоптики рассказали о зиме 2025–2026 года в России и её аномалиях
Сойдём с ума от холода? Синоптики рассказали о зиме 2025–2026 года в России и её аномалиях

Отметим, что Челябинской области не пришлось ждать снега до декабря. Как ранее рассказывал Life.ru, за сегодняшнюю ночь регион обильно усыпало снегом: особенно щедра погода оказалась в Магнитогорске и окрестностям.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar