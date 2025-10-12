Телепорт в зиму: Российский город за ночь засыпало октябрьским снегом

Ранним снегопадом в воскресенье оказались охвачены несколько населённых пунктов Челябинской области, причём наиболее интенсивные осадки наблюдались в Магнитогорске и близлежащих посёлках. О погодном явлении сообщили местные жители, опубликовавшие в социальных сетях фотографии с почти зимними пейзажами.

Челябинскую область засыпало снегом. Фото © VK /Чёрное&Белое Магнитогорск

Выпадение снега сопровождалось значительным похолоданием, когда температура воздуха в ночные и утренние часы опустилась ниже нулевой отметки. Они отметили, что заранее предупреждали о резком изменении погодных условий на Южном Урале. Специалисты также прогнозируют, что снег с дождём в Магнитогорске продолжится и в понедельник, 13 октября, а температура сохранится в пределах от -2 до +1 градуса.

Представители Госавтоинспекции региона обратились к автомобилистам с рекомендацией незамедлительно сменить летние шины на зимние. Водителям также следует сохранять бдительность на дорогах, соблюдать безопасную скорость и увеличенную дистанцию. Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы на одежде.

Первый снег в этом сезоне выпал в Сочи. Осадки зафиксировали на высоте свыше 2,2 тысячи метров над уровнем моря, а также в зоне Цирк-2. При этом устойчивый снежный покров, необходимый для катания, пока не образовался. Ночью температура опускается до -1 градуса, а днём воздух нагревается не более чем до трёх градусов выше нуля.