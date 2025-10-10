Жителей Подмосковья призвали готовиться к снежному сюрпризу 13 октября

В Московской области первый снег ожидается уже 13 октября. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Речь идёт о небольшом количестве мокрого снега, который вероятен в Подмосковье в период с 13 по 16 октября. По словам Ильина, осадки будут носить локальный характер и, скорее всего, растают сразу, как только коснутся земли.

«Следующая порция мокрого снега уже не за горами и ожидается на стыке второй и третьей декады октября. Этот снег будет сильнее. Местами в полях он даже какое-то время полежит, прежде чем растаять», — указал специалист.

По его словам, ухудшение погодных условий начнётся в ближайшие выходные, 11 и 12 октября, когда ожидаются дожди. В субботу температура воздуха в Московской области днём составит от +7 до +12 градусов, а в воскресенье – от +4 до +9.

