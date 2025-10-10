Зима наступит раньше срока: Синоптик призвал жителей центральной России покупать шубы

Резкое похолодание на следующей неделе в Москве и области — сигнал о необходимости доставать тёплые вещи и готовиться к зимнему сезону. Об этом заявил синоптик Никита Поповнин специально для Life.ru, отметив, что температура опустится почти в два раза ниже климатической нормы для этого времени года.

Днём столбики термометров покажут около плюс 5–7 градусов, прогнозирует эксперт, что для середины октября крайне нетипично, особенно после того, как в столице было около плюс 15 градусов. Ночью ожидаются околонулевые или слабоположительные значения, более характерные для ноября.

«В связи с рано приходящими холодами и промозглой погодой настоятельно рекомендуется уделить особое внимание тёплым вещам. Это время, когда стоит достать из шкафов шубы и пальто, а также обратить внимание на верхнюю одежду из непромокаемых материалов с утеплителем», — подчеркнул специалист.

Ожидаются осадки в виде снега с дождём или мокрого снега, а увеличение влажности понизит ощущаемую температуру ещё на 3–4 градуса. Синоптик уверен, что сейчас самое время задуматься о покупке зимнего гардероба.

«Можно уже покупать к зиме пуховики и тёплые шубы — лишним это точно не будет. На следующей неделе за любую зимнюю вещь организм скажет вам спасибо», — добавил он.

Собеседник Life.ru также рекомендовал следить за прогнозами погоды. Понимание особенностей ожидаемой метеорологической обстановки поможет минимизировать дискомфорт и сохранить здоровье в условиях переменчивой и холодной предзимней погоды.

Ранее сообщалось, что в течение текущей недели в Москве ожидается пасмурная, умеренно тёплая и влажная погода. Температура воздуха на 3-4 градуса превышает обычные показатели для этого времени. Небольшие дожди будут идти на протяжении всей недели, а дневная температура составит +10…+15 градусов, ночная +6…+8. Ночные заморозки не ожидаются. В Подмосковье ночью и утром возможны густые туманы.