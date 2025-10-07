Зависнем в межсезонье: Москвичей предупредили о сырой, но тёплой погоде на неделе

До конца текущей недели в столице ожидается пасмурная, умеренно тёплая и влажная погода. Это не классическое бабье лето и даже не пик золотой осени. Тем не менее температура воздуха на 3-4 градуса превышает обычные показатели для этого периода, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Небольшие дожди ожидаем на протяжении всей недели, будет облачно. Дневная температура +10…+15 градусов, ночная +6…+8», — приводит kp.ru слова эксперта.

Пусть небольшие дожди и будут идти ежедневно, их интенсивность окажется незначительной: суммарное количество осадков за неделю не превысит 5 мм (для сравнения, во время летних ливней выпадало по 30-40 мм всего за пару часов), напомнила специалист. По её словам, ночные заморозки не ожидаются.

По информации Гидрометцентра, в Подмосковье ночью и утром в среду вероятны густые туманы. Водителям, планирующим утренние поездки, следует учитывать, что видимость на дорогах может снижаться до 300-500 метров.

А ранее Life.ru писал, что в октябре в России пройдут затяжные дожди. По словам специалиста, особенно ясной погоды пока что ждать не приходится, поскольку всё будет определяться атлантическими циклонами.