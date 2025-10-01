Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1975 года

В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление, превысившее показатель полувековой давности для первого октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности! <...> Сегодня в 09.00 в Москве барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба», — рассказал Тишковец.

Это значение стало абсолютным максимумом для 1 октября, превзойдя предыдущее достижение, установленное ещё в 1975 году, когда показатель составлял 1018,0 гектопаскалей (что эквивалентно 763,5 мм рт.ст.). Метеоролог отметил, что предыдущий день также стал рекордным — 30 сентября давление достигло 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для этой даты с 1942 года.

Ранее жителей Москвы предупредили о тенденции к учащению периодов с повышенным атмосферным давлением, связав это явление с активностью антициклонов, приносящих рекордные показатели, подобные значению 766,1 мм рт. ст., зафиксированному 30 сентября. Специалист объяснил, что глобальное изменение климата способствует снижению среднегодовой скорости ветра, что создает условия для формирования устойчивых антициклонов.