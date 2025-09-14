Профессор объяснил, как рекордное атмосферное давление повлияет на москвичей
Профессор Конев: Многие москвичи не заметят повышения давления на 10-15 мм
Москва. Обложка © Life.ru
Большинство жителей и гостей Москвы даже не заметят повышения давления на 10-15 мм рт. ст., уверен профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС Юрий Конев. По его словам, незначительные изменения атмосферного давления не сказываются на здоровье людей.
Эксперт подчеркнул, что давление может существенно отличаться даже в одном здании. Например, в башнях Москва-сити на высоте 300 м в среднем атмосферное давление меньше на 30 мм. А при спуске на лифте наблюдается перепад давления в диапазоне 20-30 мм, что многие люди совершенно не замечают.
«А возьмите лица работающего авиации. В салоне поддерживается атмосферное давление, как на высоте 2 400. И это происходит не один раз за день», — отметил собеседник телеканала «Звезда».
Напомним, 13 сентября в 10 утра атмосферное давление в Москве взлетело до отметки в 763 мм рт ст., что стало рекордным показателем за 10 лет. Аналогичные значения наблюдались в 2015 году. Фактически показатели, зафиксированные на базовой метеостанции столицы на ВДНХ, на 0,1 мм рт. ст. выше, чем было в этот день ровно 10 лет назад.