Профессор объяснил, как рекордное атмосферное давление повлияет на москвичей

Большинство жителей и гостей Москвы даже не заметят повышения давления на 10-15 мм рт. ст., уверен профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС Юрий Конев. По его словам, незначительные изменения атмосферного давления не сказываются на здоровье людей.

Эксперт подчеркнул, что давление может существенно отличаться даже в одном здании. Например, в башнях Москва-сити на высоте 300 м в среднем атмосферное давление меньше на 30 мм. А при спуске на лифте наблюдается перепад давления в диапазоне 20-30 мм, что многие люди совершенно не замечают.