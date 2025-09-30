Антициклон над столицей: Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Жителям Москвы следует ожидать учащения периодов повышенного атмосферного давления, предупредил климатолог Николай Терешонок. По его словам, непогода связана с активностью антициклонов, приносящих рекордно высокие показатели, подобные зафиксированному 30 сентября значению в 766,1 миллиметра ртутного столба.

Собеседник «Москвы 24» отметил, что глобальное изменение климата замедляет среднегодовую скорость ветра, способствуя формированию застойных явлений в виде блокирующих антициклонов. Эти атмосферные образования, как уточнил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, могут длительно сохраняться над одной территорией.

Хотя антициклон продолжит влиять на погоду столичного региона в течение недели, новых рекордов не ожидается. К 5 октября давление снизится до 745–747 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме. При этом рекорд месячного значения, установленный 28 сентября 2017 года (768,3 мм), остаётся непревзойдённым.