Антициклон над столицей: Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Климатолог Терешонок: В Москве участятся периоды высокого атмосферного давления
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Жителям Москвы следует ожидать учащения периодов повышенного атмосферного давления, предупредил климатолог Николай Терешонок. По его словам, непогода связана с активностью антициклонов, приносящих рекордно высокие показатели, подобные зафиксированному 30 сентября значению в 766,1 миллиметра ртутного столба.
Собеседник «Москвы 24» отметил, что глобальное изменение климата замедляет среднегодовую скорость ветра, способствуя формированию застойных явлений в виде блокирующих антициклонов. Эти атмосферные образования, как уточнил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, могут длительно сохраняться над одной территорией.
Хотя антициклон продолжит влиять на погоду столичного региона в течение недели, новых рекордов не ожидается. К 5 октября давление снизится до 745–747 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме. При этом рекорд месячного значения, установленный 28 сентября 2017 года (768,3 мм), остаётся непревзойдённым.
Примечательно, что в Москве и раньше фиксировались рекордные показатели атмосферного давления. Профессор даже объяснил, как рекордное атмосферное давление влияет на москвичей. Тем временем Life.ru выяснил, как понять, что вы метеозависимы, и что с этим делать.
Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.