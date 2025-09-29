Вильфанд предупредил москвичей о похожей на середину октября погоде

Температурный режим первой половины недели в Москве будет соответствовать климатической норме середины октября. Столбики термометров опустятся на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник и вторник дневная температура в Москве составит 9-11 градусов, по области — до 17. А в ночь на вторник значения могут понижаться до минус 4 градусов», — сказал он в беседе с ТАСС.

Особенностью периода станут утренние заморозки до -4 в пригородах и температура 4-5 по Цельсию в часы пик, когда жители отправляются на работу и провожают детей в школу. Такой температурный фон обусловлен влиянием антициклона с рекордно высоким атмосферным давлением. Синоптик рекомендовал москвичам выбирать более тёплую одежду и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Ранее Life.ru рассказал, что в сразу две столицы России пережили самую холодную ночь с начала осени. Так, в Москве температура опустилась до +5,8°. При этом в Санкт-Петербурге самая холодная ночь показала +3,3°.