Жителей России предупредили о предстоящих заморозках

На европейской части страны в ближайшие дни ожидается значительное похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС сообщил, что заморозки будут наблюдаться практически повсеместно, с понижением температур до минус 3-4 градусов.

В Калининградской области температура опустится до минус 1-2 градусов, в центральных регионах — до минус 2-3 градусов. На Урале в Свердловской и Курганской областях похолодание будет особенно заметным — ночью до минус 6 градусов. В южных регионах, включая Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию, также прогнозируются заморозки до минус 4 градусов.

В Москве и области столбик термометра также опустится до отметки в минус четыре градуса. Это произойдёт уже на следующей неделе. Однако дневные температуры пока ещё будут достаточно высокими.