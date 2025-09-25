Заморозки до -4 ожидаются в Москве и Подмосковье в последнюю ночь сентября

В Москве и области столбик термометра опустится до отметки в минус четыре градуса в ночь на 30 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Дневные температуры пока ещё будут достаточно высокими, воздух в конце месяца местами прогреется до +13.

«По предварительным прогнозам, во вторник, 30 сентября, на фоне небольшой облачности без осадков, ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса», — отметил собеседник агентства.

29 сентября ночью также будет холодно — до минус 1 градуса, переменная облачность и без осадков. А днём ожидается до +11. По словам синоптиков, такие значения окажутся ниже климатической нормы. При этом атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти, что объясняется движением антициклона с запада. В предстоящие выходные столицу накроют небольшие дожди.

Как рассказали в Гидрометцентре, 26 сентября температура воздуха ночью составит плюс 2 — 4 градуса, а днём до 15 градусов тепла. 27 сентября погодные значения будут следующими: ночью до плюс 7, а днём до плюс 13, небольшой дождь.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что резкое похолодание в столичном регионе задержится, однако осень ещё порадует жителей тёплыми днями. Первый снег, согласно прогнозам, выпадет не раньше середины октября, а до этого в Москву и Подмосковье ненадолго вернётся потепление.