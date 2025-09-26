Плацебо против хандры: Психолог объяснил, почему осенью люди чаще покупают ненужные лекарства

Сокращение светового дня и промозглая погода осенью заставляют людей чувствовать тревогу и неуверенность, что приводит к импульсивным покупкам лекарств. Психолог Александр Кичаев в беседе с Life.ru объяснил, что в такие периоды покупка медикаментов становится своеобразным ритуалом, дающим ощущение контроля над ситуацией, при этом многие препараты приобретаются под влиянием массового психоза.

Особенно популярными становятся витамины и БАДы, чему способствует эффект плацебо. Психолог провёл параллель с верой предыдущих поколений в горчичники и «китайскую звёздочку» как универсальные средства от всех болезней.

Иногда нам просто нужно ощущение контроля над ситуацией. Мы покупаем лекарства, чтобы почувствовать себя защищёнными. И иногда это работает! Эффект плацебо в действии. Наше подсознание убеждает нас в том, что таблетки помогают, даже если это не так. Александр Кичаев Психолог

Для предотвращения ненужных трат эксперт рекомендует составлять список необходимых лекарств перед походом в аптеку, критически оценивать состав и показания препаратов и увеличивать время пребывания на свету. Также можно рассмотреть возможность использования светотерапии.

«Займитесь спортом или хобби. Физическая активность и увлечения помогают бороться со стрессом и тревогой», — заключил Кичаев.

Ранее сообщалось, что в России всё больше граждан покупают антидепрессанты нелегально, посредством серой торговли. Высокий уровень тревожности среди населения стимулирует подпольную торговлю. Блокировка одного сообщества в мессенджерах не останавливает рынок: новые каналы появляются практически мгновенно.