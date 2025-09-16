Секрет долгой «жизни» лекарств: Life.ru выяснил, где правильно хранить таблетки в доме

Для хранения большинства лекарств вполне подойдут обычные домашние условия. Например, их можно хранить в ванной комнате, если там обеспечена хорошая вентиляция и отсутствует повышенная влажность. Однако есть исключения, о которых Life.ru рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

«На каждой упаковке лекарственного препарата есть указание условий хранения. Некоторые препараты требуют специальных условий, например, хранения при пониженной температуре — в холодильнике. Для герметично запакованных таблеток в блистерах влажность в бытовых условиях не является критической: проблем возникнуть не должно», — делится специалист.

Есть препараты, которые требуют более особых условий. Например, таблетки, которые хранятся в баночках и не выдавливаются из упаковки, и капсулы, растворяющиеся в желудке при контакте с водой. С ними необходимо быть аккуратнее. Обычно большинство лекарственных средств нельзя замораживать. Всё зависит от указаний, приведённых на упаковке или в инструкции, которым необходимо следовать.

Основное требование — соблюдение рекомендуемой температурной нормы. В вопросах влажности, как правило, предпринимать дополнительные меры не требуется, если упаковка целая и герметичная. В случае с капсулами, которые хранятся, например, в насыпных баночках, важно следить за герметичностью крышки. Многие такие банки комплектуются с влагопоглощающими агентами — это помогает удерживать препарат в сухом состоянии. Поэтому при условии правильного хранения и герметичной упаковке проблемы как таковые не возникают. Николай Беспалов Эксперт фармацевтического рынка

Кроме того, важно избежать хранения лекарств рядом с отопительными приборами или в местах с высоким температурным режимом. Например, шкафчик для медикаментов не должен находиться вблизи отопительных батарей или обогревателей, поскольку повышенная температура может ухудшить качество препаратов, предупреждает собеседник Life.ru.

Если соблюдать инструкции на упаковке и следить за рекомендуемым режимом хранения, никаких особых сложностей возникнуть не должно. В большинстве случаев достаточно обеспечить правильную температуру и герметичную упаковку — и лекарства сохранят свои свойства.