25 сентября, 12:43

Заморозки стучатся в окна: Две столицы пережили самую холодную ночь с начала осени

Самая холодная ночь осени зафиксирована в Москве и Петербурге

Обложка © Life.ru

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени сразу в двух российских столицах, сообщил синоптик Михаил Леус в Telegram.

В Москве температура на метеостанции ВДНХ опустилась до +5,8°. Это ниже предыдущего сентябрьского минимума, зафиксированного 13 числа (+6,4°). В ближайшие дни ночами в столице будет +3…+8°, а к понедельнику ожидается похолодание до 0…+5°. Во вторник температура приблизится к нулю, местами возможны заморозки.

Простой способ не заболеть: Врач объяснила, как не простудиться при резкой смене погоды

В Санкт-Петербурге прошедшая ночь также оказалась рекордно холодной: +3,3° против прежних +5,1° в ночь на 24 сентября. По прогнозам, до середины следующей недели ночная температура в Северной столице сохранится в пределах +2…+7°.

Как пережить первые заморозки:

  • Одевайтесь многослойно: лучше несколько тонких слоев, чем одна плотная куртка.
  • Проверьте окна: щели и плохо закрытые рамы могут «съедать» до 30% тепла.
  • Автовладельцам: не забывайте про «незамерзайку» и проверьте аккумулятор.
  • Садоводам: укройте растения агроволокном или пленкой, чтобы спасти их от первых холодов.
  • Пейте больше теплых напитков и меньше алкоголя — он лишь создает иллюзию согрева.

70% людей страдает от магнитных бурь осенью: как понять, что вы метеозависимы, и что с этим делать
