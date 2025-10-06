Названы регионы России, куда придёт сезон затяжных дождей в октябре

В регионах центральной части России наступившая неделя октября отметится моросящими дождями. Но погода с понедельника, 6-го числа, вплоть до выходных обещает быть тёплой: где-то на 2–3 градуса выше климатической нормы. Прояснения будут довольно редкими на этой неделе. Самая ясная ночь ожидается с понедельника на вторник, потому что погоду будет определять седловина. То есть мы будем между циклонами, и на уровне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Об этом Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Во все остальные дни временами будет небольшой дождь, морось, тут сложно будет отличить, но существенных осадков за эту текущую неделю у нас не прибавится. Также дождливой будет и следующая неделя. Накопленная сумма осадков показывает, что первая декада октября завершится дефицитом осадков в столичном регионе», — отметила она.

Что касается дальнейшего, то, по её словам, не исключено увеличение количества дождей. Особенно ясной погоды пока что ждать не приходится, поскольку всё будет определяться атлантическими циклонами. В это время они, как правило, сырые, пасмурные и облачные. Первая и вторая декады в столичном регионе будут облачными, с редкими прояснениями. В целом октябрь ожидается супердождливым, с осадками, резюмировала Позднякова. При этом основную их часть следует ожидать лишь во второй половине месяца.

