Случается примерно раз в 20 лет: Россию и Европу ждёт аномально холодная зима

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на Петербургском международном газовом форуме, что, согласно долгосрочным прогнозам погоды, в Европе и России ожидается аномально холодная зима. Он подчеркнул, что такие зимы являются редким явлением, происходящим примерно раз в 20 лет.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — рассказал Миллер.

По его словам, анализ 20-летнего цикла указывает на приближение аномально холодной зимы.

Как отметил Миллер, такая зима в абсолютных показателях означает морозы до -25°C на всей европейской территории России — от Мурманска до Краснодара. Он также добавил, что исторические данные за последние 100-150 лет показывают: аномальные холода зимой не связаны с погодой предыдущего года, то есть такая зима может наступить как после тёплой, так и после бесснежной.

О том, что в Москве будет аномально тёплая погода в декабре, ранее заявляла и главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, современные зимы в Московском регионе характеризуются неравномерным температурным режимом: обычно тёплый декабрь сменяется холодным январём, а затем снова наступает потепление в феврале.