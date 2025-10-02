Тёплый декабрь: Москвичей призвали готовиться к погодной аномалии зимой

Предстоящая зима на большей части территории России будет значительно холоднее предыдущей, свидетельствует прогноз Гидрометцентра России. Как уточнила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, особенно низкие температуры ожидаются в декабре и январе на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом метеоролог отметила, что жителям столичного региона сильные морозы не грозят — в европейской части территории России температура в зимние месяцы ожидается выше климатической нормы. Она подчеркнула, что современные зимы в Москве и Подмосковье характеризуются неравномерным температурным режимом: обычно тёплый декабрь сменяется холодным январём, а затем снова наступает потепление в феврале.

«Март вообще обещает быть очень тёплым», — отметила эксперт в интервью «Ридусу».

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что зима 2025-2026 будет холоднее прошлогодней. Так, средние температуры декабря, января и февраля на большей части территории страны окажутся ниже прошлогодних. Тем временем экономист рассказал, сколько будет стоить подготовка авто к холодам.