Потепление или холода? Синоптики дали противоречивые прогнозы на предстоящую зиму в РФ

Синоптики дают спорные прогнозы по зиме 2025–2026 годов в России. Некоторые эксперты предсказывают аномальные холода, другие — продолжающееся потепление, связанное с многолетними тенденциями, пишет газета «Известия».

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что зима будет холоднее предыдущей, а академик РАН Владимир Клименко полагает, что погода в Москве будет аномально тёплой. Клименко прогнозирует, что температура в столице зимой больше никогда не опустится ниже минус 30 градусов.

По мнению климатолога Алексея Кокорина, частота мягких зим может увеличиться в 2-3 раза. Это связано с географическим положением России рядом с неуклонно теплеющими водами океана. Несмотря на то, что значительная часть территории страны расположена в высоких широтах, воздействие климатических аномалий становится более выраженным.

По расчётам синоптиков, температура в декабре может оказаться на 2 градуса выше нормы, в январе — на 3 градуса, а в феврале — на 4 градуса. В европейской части России ожидаются колебания температур от плюс 3 до минус 15 градусов.

О том, что в Москве будет аномально тёплая погода в декабре, ранее заявляла и главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, современные зимы в Московском регионе характеризуются неравномерным температурным режимом: обычно тёплый декабрь сменяется холодным январём, а затем снова наступает потепление в феврале.