В горах Красной Поляны в Сочи выпал первый снег

В Красной Поляне в Сочи выпал первый в этом сезоне снег. Осадки выпали на высоте свыше 2,2 тысячи метров над уровнем моря, а также в зоне Цирк-2. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы курорта.

Видео © Telegram / Осторожно, Сочи! / Сочи №1

«Анализируя текущие погодные данные, в этом году старт горнолыжного сезона 2025/2026 также можно планировать на первую декаду декабря», — сказано в сообщении.

Отмечается, что устойчивый снежный покров, необходимый для катания, пока не образовался. Ночью температура опускается до -1 градуса, а днём воздух нагревается не более чем до трёх градусов выше нуля. Местные жители и туристы публикуют кадры заснеженных гор. Люди играют в снежки и лепят снеговиков.

В 2024 году первый снегопад в горах Сочи произошёл 17 октября на высоте свыше 2,2 тысячи метров — примерно на неделю позже, чем годом ранее. Красная Поляна традиционно первой открыла сезон катания 6 декабря.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил жителей и гостей российской столице о возможном первом снегопаде 13 октября. Речь идёт о небольшом количестве мокрого снега, который вероятен в Подмосковье в период с 13 по 16 октября. По словам Ильина, осадки будут носить локальный характер и, скорее всего, растают сразу, как только коснутся земли.