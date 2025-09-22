Готовим сад к холодам: Глава Союза дачников Подмосковья призвал не торопиться укрывать растения на зиму

Для садоводов защита растений от холодов зимой и ранней весной — первостепенная задача, ведь именно в это время погибает большая часть посадок. Эта проблема становится ещё более острой с появлением новых, более теплолюбивых сортов, которым в первые годы после посадки обязательно требуется укрытие. О том, как обеспечить растениям успешную зимовку, читателям Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Главная причина — выпревание. Это гораздо более частая причина гибели растений зимой, чем вымерзание. Укрывая растение слишком рано (когда ещё возможны потепления и дожди), вы создаёте под укрывным материалом тёплую и влажную среду, идеальную для развития грибковых заболеваний и гнилей. Растение, не ушедшее полностью в состояние покоя, продолжает дышать, и в таких условиях его ткани просто сгнивают. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

По словам парламентария, растения лучше всего укрывать, когда уже установится стабильный мороз, примерно от -5 до -7 градусов, и земля немного промёрзнет. Он пояснил, что холод работает как консервант: он останавливает все жизненные процессы в растениях и не даёт развиваться болезням. Самое главное — это позаботиться о корнях, утеплив их мульчей или компостом. А вот надземную часть, например куст розы, можно сначала прикрыть каркасом или ящиком, но обязательно оставить небольшие отверстия для проветривания. Полностью закрывать их стоит только тогда, когда ударят настоящие, сильные морозы.

«Основной принцип успешной зимовки многих садовых культур заключается в том, чтобы избежать не столько вымерзания, сколько выпревания. Это происходит, когда растение укрыто слишком рано, до установления стабильных морозов. В результате под материалом создаётся парниковый эффект: во время оттепелей скапливается влага, а температура остаётся повышенной», — добавил Чаплин.

К слову, правильный подход предполагает первоочередную защиту корневой системы с помощью воздухопроницаемых материалов и создание хорошо вентилируемого укрытия для надземной части. Следуя советам специалиста, вы точно сможете сохранить свои растения.