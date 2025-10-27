Никогда не дарите близким и не принимайте от врагов: 8 подарков, которые притягивают несчастье

День рождения — праздник радости и надежд, когда мы ждём приятных сюрпризов от близких. Но что, если подарок вместо счастья принесёт разлуку или неудачу? Народные приметы веками предупреждают о вещах, которые лучше не дарить даже с самыми добрыми намерениями. Мы собрали восемь самых опасных подарков, которые, по поверьям, способны навлечь беду на именинника. Кто-то отмахнётся и скажет, что это суеверия. Но миллионы людей до сих пор избегают этих презентов — и, возможно, в этом есть своя мудрость.

Часы отсчитывают время до разлуки

Восемь подарков, которые приносят несчастье и разлуку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANAHIT GEVORGYAN

Самая распространённая мудрость гласит: «Дарить часы означает приближать момент расставания». В Китае эта примета особенно сильна, там считают, что часы отсчитывают время до смерти владельца. У нас трактовка мягче, но не менее тревожная: подаренные часы приведут к ссоре и разрыву отношений именно с тем человеком, который их вручил. Причём неважно, дорогие это швейцарские часы или скромный будильник. Энергетика подарка работает одинаково. Некоторые добавляют, что часы притягивают постоянные опоздания и нехватку времени у того, кто их получил. Жизнь начинает ускоряться, превращаясь в бесконечную гонку.

Хотите обойти примету? Попросите у именинника символическую плату — хотя бы монетку. Так подарок превращается в покупку, и негативная энергия рассеивается. Но лучше просто выберите что-то другое и избавьте себя от лишних ритуалов. В конце концов, современные смартфоны прекрасно показывают время, так зачем рисковать отношениями ради сомнительного презента?

Ножи и острые предметы режут отношения

Подарить нож — это всё равно что символически разрезать связь между людьми. Это одна из самых древних примет, которая живёт практически во всех культурах. Острые предметы считаются магнитом для злых духов и концентратом негативной энергии. Ножи, ножницы, бритвы, даже красивый кухонный набор... Всё это попадает под запрет. В Латинской Америке дарить нож означает открыто заявить о желании прервать любые отношения с человеком. На Кавказе и Ближнем Востоке, правда, к этому относятся проще: там дарить оружие вполне нормально. Но в наших широтах лучше не рисковать. Особенно опасно дарить ножи парам, потому что это может разрушить даже самую крепкую семью.

Носки уведут из дома

Опасные подарки: что нельзя дарить близким людям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Классический дежурный подарок мужчине на самом деле таит в себе опасность. Есть примета, что, если женщина подарит носки мужчине, он в них уйдёт из дома. В буквальном или переносном смысле неважно, результат одинаково печальный. Носки ассоциируются с дорогой и движением, поэтому считается, что они провоцируют человека на уход. Интересно, что некоторые жёны используют эту примету себе на пользу. Например, просят свекровь дарить носки сыновьям, чтобы те вышли из-под материнского влияния. Хитро придумано! Мужчины часто с иронией относятся к носкам в подарок, предпочитая что-то более личное и осмысленное. И правда, разве можно сравнить очередную пару носков с подарком, выбранным с душой?

Если всё-таки решились подарить носки, хотя бы выберите необычные: с ярким принтом или смешной надписью. Пусть подарок хоть запомнится, раз уж нарушаете приметы. А лучше потратьте время на поиск чего-то более оригинального. В конце концов, день рождения бывает раз в году — и человек заслуживает большего, чем банальные носки.

Пустой кошелёк притягивает бедность

Дарить пустой кошелёк — всё равно что желать человеку финансовых проблем. Примета говорит, что такой подарок притянет в дом нищету и безденежье. Кошелёк должен приходить с деньгами, пусть даже символическими. Положите внутрь хотя бы монетку, и негативная энергия развеется. А ещё лучше вложить купюру, тогда кошелёк будет работать как магнит для денег. Некоторые эзотерики советуют класть нечётное количество монет разного достоинства. Это активирует денежный поток и запускает финансовую удачу.

Пустой кошелёк, наоборот, программирует владельца на постоянную нехватку средств. Человек будет тратить больше, чем зарабатывать, и не сможет ничего накопить. Особенно плохо дарить его тем, кто и так испытывает денежные трудности. Вместо помощи вы усугубите ситуацию. Зато правильно подаренный кошелёк с деньгами внутри становится мощным талисманом богатства. Выбирайте качественные кошельки из натуральных материалов, вкладывайте купюры и дарите с пожеланиями процветания. Тогда ваш подарок действительно принесёт пользу, а не несчастье.

Жемчуг символизирует слёзы

Народные приметы о подарках, которые притягивают беду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Казалось бы, жемчуг — это роскошное украшение, которое должно радовать любую женщину. Но древняя примета говорит обратное. Жемчужины считаются застывшими слезами морских нимф, поэтому несут энергию печали и разлуки. Если мужчина дарит жемчуг женщине, она будет несчастна, пока не избавится от подарка. А если жемчуг дарит женщина, он может забрать у получательницы молодость и красоту. Жутковато звучит, правда? В Древней Греции жемчуг действительно ассоциировался со слезами и предвещал разочарование. Эта символика прошла через века и дошла до наших дней.

Многие до сих пор избегают жемчужных украшений в подарок, особенно на свадьбу. Невесте в день бракосочетания жемчуг вообще не рекомендуется — он притянет слёзы в семейную жизнь. Если вам подарили жемчуг, а выбросить жалко, можно попробовать нейтрализовать негатив. Некоторые советуют провести очищающий ритуал или носить жемчуг только в определённые дни. Но проще всего не дарить его вообще. Благо красивых украшений в мире хватает — и можно выбрать что-то без такого мрачного символизма.

Зеркала передают чужие неудачи

Зеркало всегда наделяли мистическими свойствами. Считается, что оно накапливает энергию всех, кто в него смотрелся. Поэтому подаренное зеркало может принести новому владельцу все беды и неудачи дарителя. Особенно опасны антикварные с неизвестной историей. Кто знает, что они видели и какую энергетику впитали. Зеркала с острыми углами считаются ещё более вредными. Они не только передают негатив, но и могут забрать у женщины красоту и молодость. Девушки, получившие такой подарок, рискуют быстро состариться или потерять привлекательность. Звучит как сказка, но многие в это верят.

Если очень хочется подарить зеркало, хотя бы проведите над ним очищающий ритуал. Зажгите свечу, окурите дымом благовоний, прочитайте молитву или просто наполните подарок добрыми пожеланиями. Некоторые эзотерики советуют дарить только новые зеркала, которые ещё не контактировали ни с кем. Тогда они приходят к человеку чистыми и готовыми служить только ему. Но всё равно остаётся риск, что получатель окажется суеверным и расстроится. Так стоит ли рисковать?

Полотенца и платки приносят слёзы

Какие вещи нельзя принимать в подарок на день рождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetlyachock

Носовые платки в православной культуре никогда не дарили. Они символизируют слёзы, горести и разлуку. Подарить платок — это всё равно что пожелать человеку плакать. В некоторых странах носовые платки традиционно преподносят на похороны, что делает их совсем неподходящим подарком для праздника. Впрочем, сейчас их почти вытеснили одноразовые бумажные, так что проблема решается сама собой. Полотенца тоже попали в список запретных подарков. Считается, что они притягивают болезни, слёзы и даже смерть. В православной традиции полотенце связано со множеством обрядов, поэтому дарить его без повода не стоит.

Скатерть, кстати, дарить можно и даже нужно — она несёт энергию достатка и гостеприимства. Тот, кто подарил скатерть, всегда будет желанным гостем в доме. Так что если хотите текстильный подарок, то выбирайте скатерть или красивые салфетки. А от полотенец и платков лучше воздержаться, чтобы не накликать беду.

Тапочки ведут в мир иной

Самая мрачная примета связана с домашними тапочками. По народным поверьям, подаренные тапочки могут привести к болезни или даже смерти владельца. Особенно опасны белые тапочки, потому что они считаются прямым приглашением в мир иной. В некоторых культурах белые тапочки надевают на покойника, поэтому живому человеку их дарить категорически нельзя. Тапочки вообще ассоциируются с пожилым возрастом, болезнями и неподвижностью. Подарить их молодому человеку — всё равно что пожелать ему состариться раньше времени. Даже если выбрали красивые, дорогие, удобные, энергетика подарка остаётся сомнительной. Получателю они могут показаться намёком на то, что он стал домоседом или старым. Если человек просит тапочки в подарок, хотя бы возьмите за них ту самую символическую плату. Или подарите сертификат в магазин, где именинник сам выберет себе домашнюю обувь. Тогда вы не нарушите приметы и не возьмёте на себя ответственность за возможные последствия.

Подарки, приносящие несчастье: список запретных вещей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nito