Психиатр объяснила, какая разница в возрасте будет приемлемой для отношений

Разница в возрасте между партнёрами не является патологией и не всегда препятствует гармоничным отношениям. Однако большой возрастной разрыв может приводить к искажению формата отношений. Об этом заявила психиатр Елизавета Жесткова в беседе с «Вечерней Москвой».

Жесткова отмечает, что разница в возрасте до 5–10 лет обычно не критична, так как партнёры могут иметь схожий жизненный опыт и взгляды. Люди развиваются с разной скоростью, и даже при небольшой разнице в возрасте они могут быть на одной стадии развития и иметь общие интересы.

«Если один из партнёров старше другого на 15–18 лет, их взаимоотношения больше напоминают отношения родителя и ребёнка. Потому что, когда разница в возрасте в паре свыше 15 лет, один из них вполне мог быть ребёнком для другого», — отметила эксперт.

Чтобы избежать этого, психиатр рекомендует перед вступлением в отношения с партнёром, значительно старше или младше, задать себе вопрос: «Какую модель отношений я вижу с этим человеком?».

Ранее психолог объяснила, что мешает людям восстанавливаться после токсичных отношений. По её словам, в таком процессе присутствует некое чувство незавершённости, из-за которого пережить разрыв ещё сложнее.