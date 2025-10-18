Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 12:58

Психолог объяснил, что мешает восстановиться после токсичных отношений

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Из-за сохраняющегося чувства незавершённости пережить разрыв плохих отношений сложнее, чем завершение здоровых связей, уверен психолог Павел Решетов. По его словам, причина попадания в токсичные отношения часто кроется в детских травмах, низкой самооценке и недоверии к миру.

Психолог Решетов: Чувство незавершённости мешает выходу из плохих отношений. Видео © Пятый канал

«Ведь выбирая неподходящего партнёра, мы опираемся на что? На свою низкую самооценку, на страх одиночества, на боязнь потерять партнёра. То есть это всё приводит к тому, что мы выбираем не того партнёра. Того, кто нас не будет ценить, не будет воспринимать», — отметил кандидат педагогических наук

Он подчеркнул, что выход из деструктивных отношений требует профессиональной терапии, поскольку самостоятельная работа часто неэффективна. Травматичные связи подтверждают детские установки, а отказ от них воспринимается психикой как отречение от собственного жизненного опыта, объяснил собеседник Пятого канала.

Скинни-джинсы и роза в целлофане: Life.ru узнал ред-флаги россиянок на свиданиях
Скинни-джинсы и роза в целлофане: Life.ru узнал ред-флаги россиянок на свиданиях

Ранее Life.ru разобрался с психологом, как остановить семейный конфликт до того, как он разгорелся. Кроме того, были названы четыре «всадника Апокалипсиса», которые могут разрушить ваши отношения.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar