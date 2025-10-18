Психолог объяснил, что мешает восстановиться после токсичных отношений
Из-за сохраняющегося чувства незавершённости пережить разрыв плохих отношений сложнее, чем завершение здоровых связей, уверен психолог Павел Решетов. По его словам, причина попадания в токсичные отношения часто кроется в детских травмах, низкой самооценке и недоверии к миру.
«Ведь выбирая неподходящего партнёра, мы опираемся на что? На свою низкую самооценку, на страх одиночества, на боязнь потерять партнёра. То есть это всё приводит к тому, что мы выбираем не того партнёра. Того, кто нас не будет ценить, не будет воспринимать», — отметил кандидат педагогических наук
Он подчеркнул, что выход из деструктивных отношений требует профессиональной терапии, поскольку самостоятельная работа часто неэффективна. Травматичные связи подтверждают детские установки, а отказ от них воспринимается психикой как отречение от собственного жизненного опыта, объяснил собеседник Пятого канала.
