Психолог объяснил, что мешает восстановиться после токсичных отношений

Из-за сохраняющегося чувства незавершённости пережить разрыв плохих отношений сложнее, чем завершение здоровых связей, уверен психолог Павел Решетов. По его словам, причина попадания в токсичные отношения часто кроется в детских травмах, низкой самооценке и недоверии к миру.

«Ведь выбирая неподходящего партнёра, мы опираемся на что? На свою низкую самооценку, на страх одиночества, на боязнь потерять партнёра. То есть это всё приводит к тому, что мы выбираем не того партнёра. Того, кто нас не будет ценить, не будет воспринимать», — отметил кандидат педагогических наук