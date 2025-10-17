Скинни-джинсы и роза в целлофане: Life.ru узнал ред-флаги россиянок на свиданиях

Миниапп для знакомств Kiss выявил наиболее распространённые ред-флаги на первом свидании, из-за которых мужчины теряют шанс на продолжение. Как оказалось, наиболее раздражающими факторами на первой встрече становятся определённые модели поведения и внешние атрибуты мужчин. Результаты исследования, в котором приняли участие пять тысяч россиянок, оказались в распоряжении Life.ru.

Лидером антирейтинга стало опоздание мужчины на встречу, на что указали 19% респонденток. Немногим меньшее неприятие вызывает попытка подарить одну розу в целлофане — этот символ внимания сочли неуместным 17% участниц опроса. Попытка поцелуя в губы на первой встрече отталкивает 14% женщин, а вопросы о количестве прошлых партнёров вызывают неприятие у 13% опрошенных.

Внешний вид также играет существенную роль: скинни-джинсы становятся причиной для отказа 11% женщин, а ношение поддельных брендовых вещей отталкивает 7% респонденток. Рассказы о бывшей партнёрше становятся негативным фактором для 10% женщин, использование телефона на Android — для 5%. Замыкают список ред-флагов грязная обувь (3%) и преждевременные предложения зайти в гости (1%).

Исследование также выявило наименее удачные сценарии свиданий. Прогулка в парке вместо посещения кафе разочаровывает 33% женщин. Предложение разделить счёт в ресторане поровну лишает шансов на продолжение общения 31% мужчин. Чрезмерное употребление алкоголя становится причиной отказа в 24% случаев, а некорректные вопросы о внешности смущают 9% россиянок. Проявление чрезмерно патриархальных взглядов во время беседы отталкивает 3% опрошенных женщин.

Психологи предупреждают, что сохранять бдительность следует даже после начала отношений. Люди готовы простить опоздание на свидание, забытую годовщину или резкое слово, сказанное в порыве гнева. Но некоторые вещи выходят за рамки обычных конфликтов и компромиссов. Специалисты утверждают, что существуют границы, за которыми прощение превращается из добродетели в саморазрушение. Подробнее о критических ошибках партнёра в отношениях читайте в материале Life.ru.