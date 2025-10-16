Четыре «всадника Апокалипсиса», которые могут разрушить ваши отношения: Как с ними бороться

Гениальная идея перевести библейскую метафору о всадниках Апокалипсиса пришла в голову специалистам из Института Готтмана. Доктор Джон и доктор Джули Готтман — образцовая пара. Вместе они уже 38 лет. Вырастили детей. Оба психологи, она — клинический. И в 1996 году супруги основали свой собственный институт, цель которого — помочь людям строить счастливые, стабильные, гармоничные отношения. Рассказываем, что за «всадники Апокалипсиса» могут разрушить ваш брак, по Готтманам.

«Всадник» первый: критика

Первый «всадник» — критика. Грамотная критика требует мягкости. Но в отношениях она порой показывает отсутствие тепла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обычная критика, при которой оценке подвергаются конкретные действия, в роли «всадника Апокалипсиса» выступает редко. Тут речь о другом феномене. Критика, когда под атакой находится сама личность партнёра. Например, после целого дня, проведённого в очередях на маршрутку посреди растаявшего снега, в прихожей оказывается неприятная лужа из грязной воды и химикатов. Ваш партнёр её не убрал. Вы накидываетесь на него со словами: «В бытовой сфере мой муж — ничтожество». Так делать не надо. Партнёр просто не убрался в прихожей, это никак не влияет на его ценность как личности.

«Всадник» второй: презрение

Второй «всадник» — презрение. Трудно построить счастливый брак на фундаменте презрения к партнёру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Как проявляется презрение в межличностных отношениях? Обычно это намеренное оскорбление и унижение достоинства с позиции высокомерия. Это и насмешки, и обзывательства, и более изощрённые методы, например сарказм. Цель проявлений презрения — показать своё моральное превосходство, обрушив самооценку партнёра. Например, ваш партнёр пытался самостоятельно починить сантехнику и затопил квартиру. Вы с презрением говорите: «Как всегда». А потом вспоминаете этот инцидент ещё неделю, самоутверждаясь за его счёт. Так себе фундамент для здоровых отношений. Говорят, презрение даже хуже ненависти. Потому что от любви до ненависти — один шаг. А там, где есть презрение, любви быть не может.

«Всадник» третий: оборонительная позиция

Если партнёр занимает по отношению к вам оборонительную позицию, это тоже «всадник». Возможно, это реакция на презрение или критику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Кажется, этот «всадник Апокалипсиса» встречается довольно часто. Когда у партнёра есть к вам претензия, даже справедливая, вы переходите в глухую оборону. Вам не нравится чувствовать вину или ощущать груз ответственности за свой «косяк», поэтому на сцену выходят попытки оправдаться и даже переложить вину. Например, ваш ребёнок сидит дома и играет в компьютерные игры, хотя уже 30 минут как должен быть в музыкальной школе. Начинается напряжённый диалог, в котором каждый пытается переложить на другого ответственность. Вполне возможно, за ребёнком не уследили все. Но диалог перерастает в ссору. А можно было просто сказать: «Прошу прощения, я забыла. Вася, собирайся в музыкальную школу. Фортепиано тебя заждалось».

«Всадник» четвёртый: уход от общения

Игнор, отказ от общения, — четвёртый «всадник». Если есть чувство, что вы разговариваете со стенкой, это он. Фото © Shutterstock / FOTODOM / simona pilolla 2

У нас недавно выходил материал о том, что игнор — это не просто молчание, а форма насилия. Четвёртый «всадник» наглядно иллюстрирует этот процесс. Например, в планах был важный и серьёзный разговор о том, что вас не устраивает, а в ответ вы получаете молчание, страх в глазах или целенаправленный бойкот. Кроме того, партнёр может эмоционально закрыться или вовсе выйти из комнаты, даже покинуть квартиру. Иногда такую реакцию можно получить на малейший упрёк. Такая стратегия работает недолго. Если вообще работает.

Как дать бой этим «всадникам Апокалипсиса» и построить доверительные отношения?

С этими «всадниками Апокалипсиса» в отношениях можно и нужно бороться. Готтманы знают как. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Но что делать с этими «всадниками Апокалипсиса»? Как с ними бороться? Готтманы нашли «воинов света», которые помогут вам навсегда забыть об этой «фантастической» четвёрке. Проблемы можно решить достаточно просто, психологическими методами. От «всадника» критики помогут я-высказывания. Вместо того чтобы критиковать характер и личность партнёра, скажите, что вас расстраивает конкретное действие. Фокус — на своих чувствах. Вот так: «Мне не нравится, что мне одной приходится это всё убирать».

«Всадник» презрения упадёт с коня, если вы создадите внутри пары культуру взаимного уважения. Ваш партнёр такой же человек, как и вы. Не хуже и не лучше. Чаще говорите спасибо. За конкретные вещи, даже небольшие.

Оборонительное поведение не справится с простым принятием ответственности. Вместо отчаянной борьбы с чувством вины за счёт партнёра попробуйте сказать: «Да, я упустил этот момент. Моя доля ответственности тут есть».

А четвёртый «всадник Апокалипсиса» не сможет проявиться, если вы будете предупреждать партнёра о своём эмоциональном состоянии. Если перегружены, не можете сейчас спокойно говорить, скажите об этом. Станет легче. «Извини, не могу сейчас говорить, слишком раздражён», — сильная фраза, которая не оставит в недоумении.