История великой любви, которая началась в больнице: Юрий Никулин и Татьяна Покровская

Среди звёзд СССР Юрий и Татьяна Никулины — почти что рекордсмены по длительности брака. Дольше женаты, пожалуй, только Никита и Татьяна Михалковы, этому браку в 2025 году исполняется 52 года. Режиссёр и актриса заключили брак в Грозном в 1973 году. Но Никулины не отстают, ведь они были вместе целых 47 лет. В материале рассказываем, чем Юрий и Татьяна занимались до того, как поняли, что у них любовь, и как вообще начался этот счастливый брак.

Юрий Никулин и Татьяна Покровская до брака

Юрий Никулин — фронтовик, юморист, заслуженный артист цирка. Татьяна Покровская — садовод по профессии. Как они встретились? Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Когда мы вспоминаем о Юрии Никулине, в первую очередь на ум приходят его комические роли в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука» или «Операция «Ы». Потом оказывается, что этот забавный дедушка — в прошлом фронтовик. Да и цирк на Цветном бульваре назван в его честь. О супруге Юрия Владимировича мы редко вспоминаем. Но пришла пора рассказать, кем были эти удивительные люди.

Что делал Юрий Никулин до встречи с Татьяной Покровской

Юрий Никулин прошёл не одну войну, прежде чем связать свою судьбу со смехом. Фото © РИА «Новости» / РИА «Новости»

Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове, городе Смоленской губернии РСФСР. С 1925 года Никулин — москвич, семья перебралась в коммуналку в Токмаковском переулке. В 1939 году Юрия забрали в армию. До восемнадцатилетия ему оставался месяц, и Никулин сразу же принял участие в Советско-финской войне в составе батареи зенитчиков. Воевал почти без передышки, в 1943 году был ранен, но дошёл до Берлина, и 18 мая 1946 года Юрия демобилизовали с медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

После армейской службы Юрий Никулин хотел стать актёром. Но его не приняли ни во ВГИК, ни в ГИТИС. Поэтому будущая звезда всесоюзного масштаба попала в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. В 1948 году Никулин окончил это учебное заведение и стал работать помощником у известного на весь СССР клоуна Карандаша.

Что делала Татьяна Покровская до встречи с Юрием Никулиным

Если бы не шалость природы, Татьяна Покровская не стала бы Татьяной Никулиной. Фото © YouTube / Телеканал КУЛЬТУРА

Татьяна Николаевна Покровская родилась 14 декабря 1929 года в Москве. Когда Юру Никулина призвали в армию зенитчиком, ей было неполных 10 лет. Когда его демобилизовали — уже 17. Сразу после школы Татьяна стала студенткой Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Её взяли на факультет декоративного садоводства, но никто не мешал заниматься в ВУЗе и своим любимым делом — конным спортом. Именно благодаря лошадям они с Никулиным и познакомились.

Как произошло знакомство Юрия Никулина с Татьяной Покровской

Юрий Никулин и Татьяна Покровская могли вовсе не встретиться, если бы не Тимирязевская академия. Фото © YouTube / Телеканал КУЛЬТУРА

В послевоенной Москве слухи распространялись быстро. Когда в конюшне Тимирязевской академии родился необычный и смешной жеребёнок, у которого были слишком коротенькие ножки, об этом узнал и клоун Карандаш. Сама Татьяна о малыше рассказывала так: «Очень смешной жеребёнок-карлик, с нормальной головой, нормальным корпусом, но на маленьких ножках. Звали его Лапоть». Карандаш приехал посмотреть на Лаптя, и тот ему понравился.

Учитель самого Юрия Никулина попросил Татьяну с подругой научить Лаптя самым простым трюкам. «Потом лошадку привезли в цирк, и Карандаш познакомил нас с Юрием Владимировичем Никулиным, который был у него в учениках. Юрий Владимирович пригласил нас посмотреть спектакль», — рассказывала Татьяна Николаевна. Она в итоге пришла в цирк одна, Юрий посадил девушку около прожектора и отправился на арену. Всё, что могло пойти не по плану в тот вечер, пошло. Никулин оказался у Лаптя под копытами: нога застряла в стремени. Вечер для Юрия закончился в бессознательном состоянии в Институте Склифосовского.

Как будущие супруги поняли, что это — любовь

Татьяна Покровская чувствовала свою вину из-за произошедшего. Может, она неправильно учила Лаптя трюкам... Фото © ТАСС / Олег Иванов

Татьяна Покровская от поведения своего четвероногого подопечного пришла в ужас. У Никулина была сломана ключица, левый глаз заплыл от удара копытом... Покровская частично чувствовала свою вину, поэтому твёрдо решила: будет навещать ученика Карандаша в больнице. Так она и сделала. Ходила к Юрию, приносила фрукты, наверное, знаменитые апельсины в авоське... Эта забота тронула Никулина. Они провели в таком режиме несколько недель, каждое свидание — в «Склифе». Зато 23 мая 1950 года сыграли свадьбу, и Покровская официально стала Никулиной. Молодые переехали в коммуналку к Татьяне.

Совместная жизнь Юрия и Татьяны Никулиных

Юрий Никулин сразу же «втянул» жену в цирковое дело. Они работали вместе долгое время. Фото © YouTube / Телеканал КУЛЬТУРА

Татьяна Николаевна Никулина стала выступать вместе с мужем. Официальный напарник у Юрия уже был — Михаил Шуйдин, клоун-эксцентрик, он выступал на арене в качестве «антипода» добродушному Никулину. Тогда оба были учениками Михаила Румянцева, знаменитого клоуна Карандаша. В 1950 году Шуйдин с Никулиным ушли от Румянцева в результате рабочего конфликта. И ровно тридцать лет, с 1951-го по 1981 год, продлилась их «сольная карьера». Татьяна появлялась вместе с Юрием под куполом цирка. На шестой год свадьбы, в 1956 году, у Никулиных родился сын Максим. В 1969 году в фильме «Бриллиантовая рука» девушка снялась вместе с мужем, но в эпизодах. Много сниматься Юрий ей запрещал.

В 1981 году Никулин перестал выступать, но стал художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре. А Татьяна 10 лет подряд заведовала питомником, который выращивал охотничьих собак породы ризеншнауцер. После смерти Юрия Владимировича в 1997 году Татьяна тяжело переживала, но не отчаялась. Она работала консультантом по творческим вопросам в цирке Никулина. После того как Татьяна пережила инсульт в 2014 году, она наизусть помнила лермонтовскую поэму «Мцыри», а в 80 лет выезжала на коне под купол цирка. Мы потеряли её в том же году. Юрий и Татьяна Никулины похоронены вместе на Новодевичьем кладбище.