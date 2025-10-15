Кэти Перри отказала поклоннику из-за романа с экс-премьером Канады Трюдо

Певица Кэти Перри впервые намекнула на роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На концерте в Лондоне один из поклонников предложил Кэти руку и сердце. Она отказала, намекнув, что у неё уже есть возлюбленный.

«Жаль, что ты не спросил меня об этом 48 часов назад», — пошутила поп-исполнительница, ссылалась на вирусные фото с Трюдо.

Поклонник позвал Кэти Перри замуж на концерте в Лондоне. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chrisjtravelsinsta

Кэти Перри так же прокомментировала внешний вид поклонников. Она отметила, что раньше ей нравились англичане.

«Лондон, Англия, так вот как вы выглядите в понедельник вечером? Неудивительно, что я всё время влюблялась в англичан… Но теперь уже нет», — призналась звезда.

Ранее Life.ru сообщал, что Кэти Перри заметили в объятиях Джастина Трюдо во время отдыха у берегов Санта-Барбары. Папарацци запечатлели влюблённых на яхте в бикини.