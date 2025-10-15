Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 01:23

Кэти Перри отказала поклоннику из-за романа с экс-премьером Канады Трюдо

Кэти Перри. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam McCullough

Кэти Перри. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam McCullough

Певица Кэти Перри впервые намекнула на роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На концерте в Лондоне один из поклонников предложил Кэти руку и сердце. Она отказала, намекнув, что у неё уже есть возлюбленный.

«Жаль, что ты не спросил меня об этом 48 часов назад», — пошутила поп-исполнительница, ссылалась на вирусные фото с Трюдо.

Поклонник позвал Кэти Перри замуж на концерте в Лондоне. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chrisjtravelsinsta

Кэти Перри так же прокомментировала внешний вид поклонников. Она отметила, что раньше ей нравились англичане.

«Лондон, Англия, так вот как вы выглядите в понедельник вечером? Неудивительно, что я всё время влюблялась в англичан… Но теперь уже нет», — призналась звезда.

Кэти Перри после расставания с Орландом Блумом заметили в ресторане с экс-премьером Канады Трюдо
Кэти Перри после расставания с Орландом Блумом заметили в ресторане с экс-премьером Канады Трюдо

Ранее Life.ru сообщал, что Кэти Перри заметили в объятиях Джастина Трюдо во время отдыха у берегов Санта-Барбары. Папарацци запечатлели влюблённых на яхте в бикини.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Кэти Перри
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar