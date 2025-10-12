Валдайский форум
12 октября, 10:09

Кэти Перри заметили в объятиях Джастина Трюдо на яхте

Обложка © ТАСС / Zuma

В Сети появились фотографии американская исполнительницы Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, запечатленных во время отдыха. Об этом сообщила газета Daily Mail, опубликовавшая снимки с яхты.

Папарацци сфотографировали пару у берегов Санта-Барбары. Кэти Перри была в бикини с волосами, собранными в пучок, а Джастин Трюдо — в плавках. На одном из снимков Трюдо обнимает и целует певицу, а на другом кладёт руку ей на ягодицы.

Напомним, что в начале июля Кэти Перри рассталась с британским актёром Орландо Блумом. Они обручились в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь Дейзи Дав Блум. Бывшие возлюбленные продолжат совместно воспитывать ребёнка. При этом недавно американская певица была замечена в компании Джастина Трюдо в престижном монреальском ресторане Le Violon. Именно тогда фанаты начали подозревать исполнительница в начале новых отношений.

Наталья Афонина
