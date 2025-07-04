Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Американская певица Кэти Перри и британский актёр Орландо Блум решили расстаться. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на их представителей.

На фоне повышенного внимания к динамике отношений между Блумом и Перри официальные источники сообщили, что в последние месяцы пара пересмотрела формат своих взаимоотношений, сделав акцент на совместном родительстве. Подчёркивается, что они сохранят семейные ценности, поскольку безусловным приоритетом для обоих является воспитание дочери в атмосфере любви, стабильности и уважения друг к другу.

Представители пары подтвердили, что они по-прежнему будут считать себя семьёй. Кэти и Орландо обручились в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.