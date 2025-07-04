Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 12:00

Кэти Перри и Орландо Блум расстались

Page Six: Кэти Перри и Орландо Блум объявили о расставании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Американская певица Кэти Перри и британский актёр Орландо Блум решили расстаться. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на их представителей.

На фоне повышенного внимания к динамике отношений между Блумом и Перри официальные источники сообщили, что в последние месяцы пара пересмотрела формат своих взаимоотношений, сделав акцент на совместном родительстве. Подчёркивается, что они сохранят семейные ценности, поскольку безусловным приоритетом для обоих является воспитание дочери в атмосфере любви, стабильности и уважения друг к другу.

Представители пары подтвердили, что они по-прежнему будут считать себя семьёй. Кэти и Орландо обручились в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.

«Жужжание надоедливой мухи»: Бред Питт равнодушно высказался о разводе с Джоли после восьми лет тяжб
«Жужжание надоедливой мухи»: Бред Питт равнодушно высказался о разводе с Джоли после восьми лет тяжб

Ранее сообщалось, что Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум находятся на грани расставания и могут разойтись после завершения её текущего тура Lifetimes 7 декабря. Инсайдеры утверждали, что причиной стало «напряжение» из-за критики альбома и тура певицы. Сообщается, что Блум в одиночку посетил Майами в прошлом месяце. Примечательно, что в 2017 году пара уже расставалась на время.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • орландоблум
  • Кэти Перри
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar