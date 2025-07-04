Кэти Перри и Орландо Блум расстались
Page Six: Кэти Перри и Орландо Блум объявили о расставании
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Американская певица Кэти Перри и британский актёр Орландо Блум решили расстаться. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на их представителей.
На фоне повышенного внимания к динамике отношений между Блумом и Перри официальные источники сообщили, что в последние месяцы пара пересмотрела формат своих взаимоотношений, сделав акцент на совместном родительстве. Подчёркивается, что они сохранят семейные ценности, поскольку безусловным приоритетом для обоих является воспитание дочери в атмосфере любви, стабильности и уважения друг к другу.
Представители пары подтвердили, что они по-прежнему будут считать себя семьёй. Кэти и Орландо обручились в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь.
Ранее сообщалось, что Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум находятся на грани расставания и могут разойтись после завершения её текущего тура Lifetimes 7 декабря. Инсайдеры утверждали, что причиной стало «напряжение» из-за критики альбома и тура певицы. Сообщается, что Блум в одиночку посетил Майами в прошлом месяце. Примечательно, что в 2017 году пара уже расставалась на время.