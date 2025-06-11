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11 июня, 10:58

«Всё кончено»: Кэти Перри и Орландо Блум хотят расстаться

Page Six: Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани расставания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум находятся на грани расставания. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, пара ждёт завершения концертного тура исполнительницы Lifetimes, который продлится до 7 декабря, чтобы объявить о своём решении.

«Всё кончено. Они ждут, пока закончится её тур, прежде чем они разойдутся», — сказал инсайдер.

Предположительно, причиной разрыва могло стать «напряжение», которое возникло между возлюбленным после критики нового альбома певицы «143» и тура. Также, по информации Page Six, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» в прошлом месяце отправился на Майами в одиночку.

Блум и Перри впервые встретились в 2016-м на вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Спустя три года знаменитости решили обручиться, а 26 августа 2020 года появилась на свет их дочка по имени Дэйзи Дав.

Причём Кэти говорила, что сначала была не готова к серьёзным отношениям, поэтому в 2017 они с Орландо на время расстались. Ей хотелось лёгкости от отсутствия обязательств. Однако исполнительница поняла, что не может жить без возлюбленного, и вместе они работали над преодолением кризиса вместе с психологом.

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Не менее обсуждаемым был развод телеведущего Михаила Галустяна с женой Викторией после почти 18 лет брака. Бывшие супруги разошлись ещё в прошлом году, но только весной решили поделиться этим с публикой. При этом оба уверяют, что между ними остались тёплые отношения.

Юлия Сафиулина
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