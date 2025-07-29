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Регион
29 июля, 17:47

Кэти Перри после расставания с Орландом Блумом заметили в ресторане с экс-премьером Канады Трюдо

Кэти Перри и экс-премьер Канады Трюдо замечены вместе в монреальском ресторане

Обложка © ТАСС / CP/ABACA / ZUMA / Javier Rojas

Обложка © ТАСС / CP/ABACA / ZUMA / Javier Rojas

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо были замечены вместе в престижном монреальском ресторане Le Violon. Оба выглядят счастливыми и расслабленными, но о статусе отношений говорить пока рано. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, перед обедом в ресторане пара свершила непринуждённую прогулку. Оба много улыбались и разговаривали. Джастин Трюдо занимал должность премьер-министра Канады с 2015 по март 2025 года. Сейчас же он, похоже, наслаждается личной жизнью вне политики.

Джастин Трюдо был 18 лет женат на подруге детства своего брата Софи Грегуар. В браке родились трое детей. В 2023 году пара объявила, что заключила соглашение о раздельном проживании.

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Напомним, что в начале июля Кэти Перри рассталась с британским актёром Орландо Блумом. Кэти и Орландо обручились в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь Дейзи Дав Блум. Подчёркивается, что пара продолжит вместе воспитывать малышку.

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Полина Никифорова
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