Кэти Перри после расставания с Орландом Блумом заметили в ресторане с экс-премьером Канады Трюдо

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо были замечены вместе в престижном монреальском ресторане Le Violon. Оба выглядят счастливыми и расслабленными, но о статусе отношений говорить пока рано. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, перед обедом в ресторане пара свершила непринуждённую прогулку. Оба много улыбались и разговаривали. Джастин Трюдо занимал должность премьер-министра Канады с 2015 по март 2025 года. Сейчас же он, похоже, наслаждается личной жизнью вне политики.

Джастин Трюдо был 18 лет женат на подруге детства своего брата Софи Грегуар. В браке родились трое детей. В 2023 году пара объявила, что заключила соглашение о раздельном проживании.