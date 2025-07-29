Уилл Смит публично проигнорировал Ксению Собчак на итальянском курорте

Известная журналистка Ксения Собчак попала в неловкую ситуацию во время встречи с голливудским актёром Уиллом Смитом на итальянском курорте. Собчак, видимо, планировала тёплую беседу со звездой, однако встреча не состоялась. Кадрами поделилась сама телеведущая в соцсетях.

Ранее в Санкт-Петербурге повесили памятную табличку в честь Ксении Собчак. Её установили на доме, где телеведущая провела своё детство. Семья Собчак проживала в нём до 1990 года, а Анатолий Собчак в своё время занимал должность председателя домового собрания.