Уилл Смит публично проигнорировал Ксению Собчак на итальянском курорте
Уилл Смит публично проигнорировал Ксению Собчак после её откровенного признания
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov Maksim Konstantinov, Featureflash Photo Agency
Известная журналистка Ксения Собчак попала в неловкую ситуацию во время встречи с голливудским актёром Уиллом Смитом на итальянском курорте. Собчак, видимо, планировала тёплую беседу со звездой, однако встреча не состоялась. Кадрами поделилась сама телеведущая в соцсетях.
Уилл Смит проигнорировал Ксению Собчак. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak
Ранее в Санкт-Петербурге повесили памятную табличку в честь Ксении Собчак. Её установили на доме, где телеведущая провела своё детство. Семья Собчак проживала в нём до 1990 года, а Анатолий Собчак в своё время занимал должность председателя домового собрания.