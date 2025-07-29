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29 июля, 13:58

Уилл Смит публично проигнорировал Ксению Собчак на итальянском курорте

Уилл Смит публично проигнорировал Ксению Собчак после её откровенного признания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov Maksim Konstantinov, Featureflash Photo Agency

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov Maksim Konstantinov, Featureflash Photo Agency

Известная журналистка Ксения Собчак попала в неловкую ситуацию во время встречи с голливудским актёром Уиллом Смитом на итальянском курорте. Собчак, видимо, планировала тёплую беседу со звездой, однако встреча не состоялась. Кадрами поделилась сама телеведущая в соцсетях.

Уилл Смит проигнорировал Ксению Собчак. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

Ранее в Санкт-Петербурге повесили памятную табличку в честь Ксении Собчак. Её установили на доме, где телеведущая провела своё детство. Семья Собчак проживала в нём до 1990 года, а Анатолий Собчак в своё время занимал должность председателя домового собрания.

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Полина Никифорова
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